Schovávání tajných dokumentů dostihlo i Mikea Pence. FBI mu prohledá dům

Kauza utajovaných dokumentů začala loni v srpnu, když agenti FBI našli v soukromém sídle exprezidenta Donalda Trumpa na Floridě několik krabic materiálů, které měl Trump odevzdat po odchodu z Bílého domu.

Jak bývalí prezidenti a viceprezidenti zacházeli s utajovanými dokumenty, nyní vyšetřuje ministerstvo spravedlnosti. Biden a Pence oba uznali, že malé množství citlivých materiálů neměli uchovávat ve svých soukromých nemovitostech a prohlásili, že s úřady budou „plně spolupracovat“.

V Bidenově washingtonské kanceláři a jeho dvou domech našli vyšetřovatelé „malé množství dokumentů“ a k dalšímu přezkumu si odnesli materiály datované až desítky let do minulosti, kdy byl Biden americkým senátorem.

„Když ve funkci končí jeden prezident a nastupuje nový, v Bílém domě nejsou žádné dokumenty, žádné složky a počítače jsou naprosto prázdné,“ řekl listu The Wall Street Journal (WSJ) David Marchik, autor knihy The Peaceful Transfer of Power (Nenásilné předání moci), která mapuje předávání moci mezi americkými prezidenty.

Správcem citlivých dokumentů, korespondence, ale i profilů na sociálních sítích je v době výkonu funkce americký prezident. Když jeho mandát skončí, správcem se stane Národní archiv USA. Končící prezident má povinnost archivu fyzické materiály v krabicích i elektronické materiály v počítačích předat, a to jednak k archivaci, a jednak z bezpečnostních důvodů, jelikož v soukromé rezidenci nelze zajistit, že se k nim nedostanou nepovolaní lidé.

Většinou těchto materiálů nicméně archiv disponuje ještě před samotným koncem prezidentovy funkce, jelikož Bílý dům mu záznamy předává průběžně. Samotné poslední dny a hodiny před odchodem z Bílého domu jsou velice hektické, popisuje Marchik, který se podílel na předání prezidentské moci na přelomu let 2020 a 2021 a za vlády Billa Clintona pracoval v Bílém domě.

Gary Stern z Národního archivu USA řekl WSJ, že v případě Trumpova prezidentství toto nepsané pravidlo neplatilo a archiv nedostal téměř žádné záznamy dřív než v lednu 2021. Agenti FBI o rok a půl později z Trumpova floridského sídla odnesli 33 krabic, ve kterých byla nejméně stovka dokumentů označených jako „tajné“ nebo „přísně tajné“.

Trump na rozdíl od Bidena a Pence neprojevil ochotu s úřady spolupracovat a ministerstvo spravedlnosti v jeho věci prošetřuje možné porušení tří zákonů, mimo jiné zákona o špionáži, který zakazuje držení informací o národní obraně, a také zákona o zatajování, ničení nebo falšování záznamů s úmyslem mařit vyšetřování.