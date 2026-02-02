Zima potrvá ještě šest týdnů, předpověděl na Hromnice svišť Phil

Hlodavcově předpovědi přihlížely desítky tisíc lidí. Rituál s více než stoletou tradicí má kořeny v evropských zemědělských tradicích a těší se velkému zájmu veřejnosti. Proslavil ho zejména film z roku 1993 Na Hromnice o den více s Billem Murrayem v hlavní roli.
Lisa Gibsonová se ceremonie účastnila už podesáté. „Páni, to je úleva od té nudné zimy. Je to jako Halloween a Silvestr v jednom svátku,“ řekla žena s čepicí připomínající pařez, z něhož Phil krátce po rozbřesku vylézá. Gibsonová doufala, že svišť předpoví brzký příchod jara. Obyvatelku Pittsburghu do Punxsutawney doprovodil manžel převlečený za Elvise Presleyho a jejich náctiletá dcera.
Místní sviští klub byl v Punxsutawney založen v roce 1887. Recesistický ceremoniál na Den sviště (Groundhog Day) má kořeny v německé pověsti spojené se svátkem Hromnice. Původ svišťova jména není jasný, spekuluje se však, že jej v roce 1961 dostal po princi Philipovi, manželovi tehdejší britské královny Alžběty II.
Panuje také přesvědčení, že jediným skutečným svištěm je právě Phil a všichni ostatní jsou podvodníci. Phil však není jediným svištěm, který je v pondělí konzultován ohledně předpovědi počasí. Na řadě míst v USA a Kanadě se na Den sviště konají podobné akce, píše agentura AP.