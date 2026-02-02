Zima potrvá ještě šest týdnů, předpověděl na Hromnice svišť Phil

  15:05
Svišť Phil, který se podle legendy probouzí ze zimního spánku, v americkém Punxsutawney v pondělí předpověděl, že zima potrvá ještě šest týdnů. Pokud Phil spatří svůj stín, bude ještě šest týdnů zima, uvádějí pořadatelé tradiční ceremonie v západní Pensylvánii. Pokud jej nevidí, přichází brzké jaro. Dlouhou zimu přitom svišť předpovídá mnohem častěji.

Hlodavcově předpovědi přihlížely desítky tisíc lidí. Rituál s více než stoletou tradicí má kořeny v evropských zemědělských tradicích a těší se velkému zájmu veřejnosti. Proslavil ho zejména film z roku 1993 Na Hromnice o den více s Billem Murrayem v hlavní roli.

Lisa Gibsonová se ceremonie účastnila už podesáté. „Páni, to je úleva od té nudné zimy. Je to jako Halloween a Silvestr v jednom svátku,“ řekla žena s čepicí připomínající pařez, z něhož Phil krátce po rozbřesku vylézá. Gibsonová doufala, že svišť předpoví brzký příchod jara. Obyvatelku Pittsburghu do Punxsutawney doprovodil manžel převlečený za Elvise Presleyho a jejich náctiletá dcera.

Místní sviští klub byl v Punxsutawney založen v roce 1887. Recesistický ceremoniál na Den sviště (Groundhog Day) má kořeny v německé pověsti spojené se svátkem Hromnice. Původ svišťova jména není jasný, spekuluje se však, že jej v roce 1961 dostal po princi Philipovi, manželovi tehdejší britské královny Alžběty II.

Panuje také přesvědčení, že jediným skutečným svištěm je právě Phil a všichni ostatní jsou podvodníci. Phil však není jediným svištěm, který je v pondělí konzultován ohledně předpovědi počasí. Na řadě míst v USA a Kanadě se na Den sviště konají podobné akce, píše agentura AP.

