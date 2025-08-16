Dopis od první dámy prezident Donald Trump Putinovi předal osobně při pátečním jednání na Aljašce, kam ho manželka nedoprovázela.
Putin a Trump po summitu označili rozhovor za konstruktivní, schůzka trvající přibližně dvě a půl hodiny ale patrně žádné konkrétní výsledky nepřinesla. Dohoda o příměří na Ukrajině oznámena nebyla.
Trump si pochvaloval hovor s Putinem. Zasáhli další město, zpražila ho Melanie
Ukrajina označila únosy desítek tisíc svých dětí odvlečených do Ruska nebo na Ruskem okupovaná území bez souhlasu jejich rodin či poručníků za válečný zločin, který splňuje definici genocidy podle úmluvy OSN. Moskva tvrdí, že chrání zranitelné děti před válečnou zónou.
Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva uvedl, že Rusko způsobilo utrpení milionům ukrajinských dětí a porušuje jejich práva od začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu v roce 2022.