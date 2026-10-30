Ukrajina požádala o nákup pěti set raket PAC-3. Součástí dodávky bude také menší obranné vybavení: utajené i neutajené náhradní díly pro rakety PAC-3 v rámci programu Missile Segment Enhancement (MSE), jakož i další související prvky logistické a softwarové podpory.
|
První mimo USA. Střely pro protiraketové systémy Patriot bude servisovat Polsko
„Tento navrhovaný prodej podpoří cíle zahraniční politiky a národní bezpečnosti Spojených států tím, že zvýší bezpečnost partnerské země, která je hybnou silou politické a ekonomické stability v Evropě,“ uvedlo ministerstvo.
Ukrajina tuto zakázku uhradí z darů od Kanady, Německa a Norska v rámci programu JUMPSTART (Joint Ukraine Multinational Programme – Services, Training and Articles Rapid Timeline) a z národních prostředků financovaných z úvěru Evropské unie na podporu Ukrajiny. Do této transakce nejsou zapojeny žádné prostředky USA, zdůraznil úřad.
„Navrhovaný prodej zlepší schopnost Ukrajiny čelit současným i budoucím hrozbám tím, že posílí její integrované schopnosti protivzdušné a protiraketové obrany.“