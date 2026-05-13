Střelec v USA bezhlavě pálil u silnice na auta i lidi. Zastavil ho bývalý mariňák

Autor:
  12:13
Jindy poklidným městem Cambridge v americkém státě Massachusetts v pondělí otřásla střelba. Na svědomí ji má obyvatel nedalekého Bostonu, šestačtyřicetiletý recidivista Tyler Brown, který bezhlavě pálil po autech i lidech. Jeho běsnění zastavil až policista s bývalým členem námořní pěchoty, který střelce zasáhl vlastní legálně drženou zbraní.

Brown na rušné silnici podél řeky Charles vypálil z dlouhé zbraně celkem šedesát ran. Střílel náhodně, bez jasného motivu a útočil na vozidla i lidi, kteří prchali nebo se schovávali pod svými auty, informovala agentura AP.

O tom, že bude útočit, informoval několik desítek minut před činem prostřednictvím videohovoru svého probačního úředníka. Tomu se zbraní v ruce oznámil, že opět začal užívat drogy a chce ukončit svůj život. Úředník neprodleně kontaktoval policisty, kteří po Brownovi začali pátrat.

Hrdinou, jehož zásluhou si střelba vyžádala jen dva zraněné, je však zejména bývalý mariňák, který náhodou místem projížděl. Veterán námořní pěchoty totiž vyčkal na vhodný okamžik, a poté zasadil pachateli několik ran do oblasti dolních končetin. Společně s přítomným policistou ho poté společně zpacifikovali.

Brown má pestrou kriminální minulost. Za útok nožem a zastrašování svědků byl v podmínce již v roce 2014. O šest let později za střelecký útok, při kterém v Bostonu vypálil na policisty třináct ran, dostal šestiletý trest odnětí svobody. Původní návrh nicméně žádal, aby ve vězení strávil až dvanáct let.

Střelec v USA bezhlavě pálil u silnice na auta i lidi. Zastavil ho bývalý mariňák

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
