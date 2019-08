Kupovala věci do školy. Při střelbě chránila své dítě, sama zemřela

Anchondová byla mezi prvními Crusiusovými oběťmi, napsal deník Metro. V obchodě Walmart nakupovala školní potřeby, uvedla její sestra Leta Jamrowská. Dodala, že syn Anchondové je se zlomeninami v péči lékařů. Jeho zranění nasvědčují tomu, že ho Anchondová zakryla vlastním tělem.

„Když dostala zásah, držela ho a padla na něj, proto měl zlomené některé kosti. Takže žije, protože ona položila život,“ řekla Jamrowská. Po zabité ženě osiřely celkem tři děti.

Mezi zavražděnými jsou i tři Mexičané. Podle svědků si ale Crusius oběti nevybíral. Střílel prý na každého, kdo mu přišel do cesty. Zranil také 26 lidí, z toho šest Mexičanů. Mezi zraněnými jsou dvě děti, dvaaosmdesátiletý člověk a žena, kterou kulka zasáhla do plic.

„Slyšeli jsme výstřely a viděli kouř,“ vylíčil Victor Gamboa, který pracoval v restauraci McDonalds uvnitř Walmartu. „Viděl jsem muže na podlaze plné krve. Vypadal jako mrtvý. Stalo se to velmi rychle,“ dodal podle deníku The New York Post. Lidé panikařili, utíkali nebo si lehali na podlahu. „Nakupující evakuovali přes parkoviště, kolem zkrvavených mrtvol,“ doplnil list.

„Místo činu bylo strašné,“ řekl šéf policie v El Pasu Greg Allen. Mnoho obyvatel města se rychle nabídlo jako dárci krve, informoval deník Star Tribune.



Voják popadl děti a odnášel je do bezpečí

Jako hrdina je oslavován armádní specialista Glendon Oakley, který si kupoval sportovní dres v jiném obchodě, kam vběhlo dítě a řeklo, že v nedalekém Walmartu se střílí.



Oakley uvedl, že nedávno dostal povolení držet zbraň, kterou měl u sebe. Vyšel ven a po chvíli uviděl pobíhající skupinu dětí bez rodičů, z nichž některé plakaly. Co nejvíc jich popadl a odnesl do bezpečí. Totéž udělal ještě jeden nejmenovaný muž. „Promiňte, třesu se,“ přerušil Oakley své vyprávění, z nějž citovala agentura Reuters.

Zachránit druhé se zřejmě podařilo i zaměstnankyni Walmartu, která vystupuje jen pod křestním jménem Leslie. „Snažila jsem se dostat pryč co nejvíc lidí,“ řekla televizi NBC.

Policie střelbu šetří jako zločin z nenávisti

Policie vyšetřuje střelbu jako možný zločin z nenávisti. Domnívá se totiž, že Crusius je autorem manifestu, který hovoří o nutnosti reagovat na „hispánskou invazi do Texasu“. Text také vyjadřuje podporu masakru ve dvou mešitách v novozélandském městě Christchurch, kde australský bělošský pravicový extremista zabil v březnu 51 lidí.

Podle magazínu Slate má čtyřstránkový manifest název „Nepříjemná pravda“. Vymezuje se proti imigrantům a „rasovému míšení“. „Tento útok je reakcí na hispánskou invazi do Texasu. Oni jsou podněcovatelé, ne já. Prostě bráním svou zemi před kulturním a etnickým nahrazením, které invaze přináší,“ píše autor.

Manifest obsahuje kritiku obou hlavních amerických politických stran, tedy vládnoucí Republikánské i opoziční Demokratické. Vyjadřuje také obavu, že Američanům sebere práci automatizace, upozornila televize CBS.

Šílení střelci nejsou v USA neobvyklým jevem. Naposledy minulou neděli devatenáctiletý muž zastřelil tři lidi na gastronomickém festivalu v kalifornském městě Gilroy, poté spáchal sebevraždu.



Střelby jsou časté i na školách. Loni se kvůli tomu konaly velké protesty studentů, kteří volali po omezení přístupu k puškám a pistolím. Tomu ale brání mocná střelecká lobby sdružená v asociaci NRA, která finančně podporuje Republikánskou stranu.