Kirkův vrah nespolupracuje. Jeho blízcí včetně transgender spolubydlícího ano

Autor: ,
  9:16
Američan Tyler Robinson, který byl v pátek zatčen jako podezřelý ze středeční vraždy konzervativního politického aktivisty Charlieho Kirka, při vyšetřování nespolupracuje s úřady. Uvedl to guvernér státu Utah Spencer Cox, podle kterého ale spolupracují Robinsonovi přátelé a rodina. Dvaadvacetiletý Robinson zůstává ve vazbě a obviněn bude v úterý.
Tyler Robinson

Tyler Robinson | foto: Profimedia.cz

Podezřelý z vraždy Charlieho Kirka
Charlie Kirk
Vdova po zastřeleném aktivistovi Charliem Kirkovi.
FBI zveřejnila záběry údajného střelce Charlieho Kirka z univerzity v Utahu
50 fotografií

Mezi lidmi, kteří s vyšetřovateli spolupracují, je spolubydlící podezřelého. Podle guvernéra jde o transgenderovou osobu, s níž měl Robinson romantický vztah.

Guvernér Cox nicméně uvedl, že prozatím není jasné, zda je genderová identita této osoby pro vyšetřování relevantní. Některá konzervativní média a jednotlivci totiž už dříve Kirkovu vraždu připisovaly „transgenderové ideologii“.

Podezřelý z vraždy Kirka si na útěku psal se spolužáky. Žil s transgenderem

Přestože byl Robinson podle Coxe vychován věřícími rodiči ve velmi konzervativní části státu Utah, „jeho ideologie byla velmi odlišná“ od smýšlení jeho rodiny. Robinson byl registrovaným voličem, ale nepříslušel k žádné politické straně.

Jedenatřicetiletého konzervativního politického aktivistu Kirka, který byl stoupencem prezidenta Donalda Trumpa, útočník zastřelil jedinou ranou do krku při středeční debatě v areálu Utah Valley University ve městě Orem.

„Pane prezidente, Charlie vás miloval.“ Vdova zveřejnila zemřelého Kirka v rakvi

Trump označil Kirkovu smrt za politickou vraždu a nechal vlajky na federálních budovách na jeho počest do neděle spustit na půl žerdi. Posmrtně Kirkovi udělí Prezidentskou medaili svobody, což je v USA nejvyšší civilní vyznamenání.

Kirk byl otcem dvou malých dětí a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi. Poslední rozloučení s Kirkem se bude konat 21. září ve městě Glendale v Arizoně.

