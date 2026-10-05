Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Muži se v Baltimoru hádali o parkovací místo, při přestřelce zabili 12letou dívku

Autor: ,
  9:57

V baltimorském sousedství došlo ke střelbě. (2. července 2023) | foto: Profimedia.cz

Dvanáctiletá dívka o víkendu zemřela v americkém státě Maryland během přestřelky, kterou podle policie patrně vyvolal spor o parkovací místo. Další čtyři lidé utrpěli při incidentu lehká zranění. Po pachatelích policie pátrá.

Střílet začali v sobotu večer dva muži na parkovišti u stadionu ve městě Baltimore, kde se právě konal juniorský zápas v americkém fotbale.

Střelec v Texasu zabil jednoho člověka a dalších devět zranil. Unikal několik hodin

„Ti dva zbabělci na sebe vytáhli zbraně a jeden z nich začal pálit a zasáhl dívku, která nejspíš byla tam někde u hřiště,“ citoval list USA Today baltimorského policejního komisaře Richarda Worleyho.

Pětadvacetiletou ženu převezla sanitka do nemocnice, její zranění nejsou kritická. Další tři lidi ošetřili lékaři s lehčími zraněními.

Střelba na newyorském Coney Islandu: osm zraněných včetně čtyř dětí

„Dva dospělí se začali hádat a stálo to život 12letou dívku. Takovéhle věci by se nikdy neměly stávat,“ řekl starosta města Brandon Scott.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...

Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...

Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain

ilustrační snímek

Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...

OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty

Václav Havel na výletě s českými skauty. (1993)

Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...

Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela

Na brífinku k nálezu mrtvého těla ve Frýdku-Místku vystoupili šéf kriminálky...

Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...

Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí

Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...

Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...

Marvanová vypovídá v Dozimetru. Ocitla jsem se v mafii, uvedla

Hostem pořadu Rozstřel je senátorka a advokátka Hana Marvanová.

V pondělí se k Obvodnímu soudu pro Prahu 9 vrátila kauza Dozimetr. Jako svědkyně vypovídá bývalá pražská radní a současná senátorka a zastupitelka Hana Kordová Marvanová. Ta v inkriminované době...

5. října 2026,  aktualizováno  10:10

Kdo si před kamerou zahrál Václava Havla? A kde se objevil on sám? Podívejte se

Z filmu Havel (2019)

Václav Havel, jehož nedožité 90. narozeniny si připomínáme, byl muž mnoha profesí. Politik, prezident, dramatik, publicista, disident a také režisér. Jakožto význačná osobnost se objevil v několika...

5. října 2026  10:01

Ceny letenek nahrávají flexibilním cestujícím. Záleží na termínu i místě, říká prodejce

ilustrační snímek

Cena letenek se může během několika hodin změnit. Univerzální den ani hodina, kdy jsou automaticky nejlevnější, neexistují. Cestující mohou ušetřit hlavně tehdy, pokud jsou flexibilní v termínu,...

5. října 2026

Muži se v Baltimoru hádali o parkovací místo, při přestřelce zabili 12letou dívku

V baltimorském sousedství došlo ke střelbě. (2. července 2023)

Dvanáctiletá dívka o víkendu zemřela v americkém státě Maryland během přestřelky, kterou podle policie patrně vyvolal spor o parkovací místo. Další čtyři lidé utrpěli při incidentu lehká zranění. Po...

5. října 2026  9:57

Odsouzený exposlanec Petr Wolf dostal rok navíc. Za to, že se vyhýbal vězení

Petr Wolf v dobách, kdy působil jako poslanec za ČSSD.

Petr Wolf, bývalý ostravský poslanec za ČSSD, kterého soudy poslaly už v roce 2012 na šest let do vězení za dotační podvod, se nástupu roky vyhýbal. Teď dostal za maření výkonu úředního rozhodnutí...

5. října 2026  9:55

Španělský premiér Sánchez vyhlásil uprostřed protestů předčasné volby

Španělský premiér Pedro Sánchez oznámil konání předčasných voleb. (5. října...

Španělský premiér Pedro Sánchez vyhlásil předčasné volby. Budou se konat v neděli 29. listopadu. V krátkém prohlášení z vládního paláce Moncloa řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici,...

5. října 2026  9:24,  aktualizováno  9:53

Jdou do každých komunálních voleb a bez úspěchu. Kdo jsou věční kandidáti?

Do voleb kandidují i letos, přestože už dříve nebyli úspěšní.

O zvolení v letošních komunálních volbách usilují tisíce lidí, pro které jde o nejméně pátou kandidaturu do zastupitelstev obcí. Ani na tom by nebylo tolik zvláštního, pokud by nešlo o kandidáty,...

5. října 2026  9:38

Volby v Brazílii rozhodne druhé kolo. Dle očekávání se střetnou Lula a Bolsonaro

Volby v Brazílii. Na snímku úřadující prezident Luiz Inácio Lula da Silva (5....

Prezidentské volby v Brazílii rozhodne druhé kolo, které se uskuteční 25. října. V nedělním prvním kole do něj postoupili pravicový senátor Flávio Bolsonaro a stávající hlava státu Luiz Inácio Lula...

5. října 2026  2:06,  aktualizováno  9:23

„Hradec stagnuje.“ Fiedler chce primátora, méně exhibicí a víc byznysu

Advokát Lukáš Fiedler vede kandidátku ANO v hradeckých komunálních volbách 2026.

První primátor v historii Hradce Králové pocházející z hnutí ANO? Šance Lukáše Fiedlera budou známé už brzy, zkušený advokát si však věří. Podle něj je načase, aby hradecké otěže převzal někdo více...

5. října 2026  9:15

Donald Trump vytvořil speciální jednotku pro svou „super inteligenci“

Jay Clayton vypovídá během slyšení před senátním výborem pro zpravodajské...

Prezident Spojených států Donald Trump ohlásil vytvoření Jednotky pro super inteligenci (SIF) pod vedením šéfa amerických tajných služeb (DNI) Jaye Claytona. Trump, který umělou inteligenci (AI)...

5. října 2026  9:14

I ti nejlepší si sáhli na dno sil. Hasiči v plné výstroji vyběhli 700 schodů na Žižkovskou věž

Mistrovství republiky dobrovolných hasičů na pražské Žižkovské věži. (3. října...

Sedm set třicet šest schodů do 34. patra schodištěm o šířce přibližně 120 centimetrů. I tenhle výběh na pražskou dominantu, Žižkovskou věž, museli o víkendu zvládnout dobrovolní hasiči v zásahových...

5. října 2026  9:08

Herec je námezdní dělník, který čeká, kdo se s čím ozve. Ivan Lupták o psaní i rolích

Ivan Lupták, známý hlavně díky roli v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2

Na otázky odpovídal Ivan Lupták klidným osobitým hlasem, který občas zabarvil vtipnějším tónem, nebo naopak dramatičtějším přednesem, až jsem si chvílemi připadala, že zrovna poslouchám audioknihu,...

5. října 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.