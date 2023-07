Policisté v USA zastřelili podezřelého z vraždy čtyř lidí, při zákroku dva zranil

Informovala agentura AP.

Střelba se čtyřmi mrtvými se odehrála v sobotu dopoledne a policie po ní pátrala po čtyřicetiletém muži jménem Andre Longmore. Varovala před tím, že je ozbrojený a nebezpečný.

Policisté nakonec podezřelého dostihli ve městě Jonesboro vzdáleném asi 25 kilometrů severně od Hamptonu. Při pokusu ho zadržet utrpěli na různých místech zranění dva policisté. Jeden z nich byl střelen do zad a helikoptérou dopraven do nemocnice. Stejně jako jeho kolega by se ale měl zotavit.

Obětem sobotní střelby bylo mezi 65 až 67 lety. Všichni žili ve stejné části města jako Longmore. Motiv střelce se nadále vyšetřuje.

Jen od začátku letošního roku se v USA odehrálo přes 380 případů masové střelby. Nezisková organizace Gun Violence Archive, která statistiku vede, masovou střelbu definuje jako takovou, při níž utrpí zranění nebo přijdou o život nejméně čtyři lidé, nepočítaje v to střelce.