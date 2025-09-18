Při přestřelce v USA zemřeli tři policisté, další dva jsou zranění

„Je to naprosto tragický a zničující den,“ prohlásil pensylvánský guvernér Josh Shapiro. Útok byl jedním z nejhorších, jakému pensylvánská policie v tomto století čelila, poznamenal Reuters. Ten připomněl, že v roce 2009 zastřelil útočník trojici policistů v Pittsburghu, kteří zasahovali kvůli domácímu násilí.
Incident se odehrál na jihu Pensylvánie v oblasti North Codorus Township. Stav zraněných policistů byl kritický, podle lékařů jsou však ve stabilizovaném stavu.
Úřady kvůli střelbě nařídily uzavřít budovy škol a vydaly dětem a učitelům příkaz, aby se ukryli. AP nicméně poznamenala, že se školami a žáky incident nijak nesouvisel.
North Codorus Township je venkovská oblast na jihu Pensylvánie.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz