Při přestřelce v USA zemřeli tři policisté, další dva jsou zranění

Autor: ,
  6:21
Při přestřelce v Pensylvánii zahynuli ve středu tři policisté, další dva utrpěli zranění. V noci na dnešek o tom informovala agentura AP. Policie na tiskové konferenci uvedla, že útočníka zastřelila. Policisté na místě vyšetřovali případ domácího násilí.

„Je to naprosto tragický a zničující den,“ prohlásil pensylvánský guvernér Josh Shapiro. Útok byl jedním z nejhorších, jakému pensylvánská policie v tomto století čelila, poznamenal Reuters. Ten připomněl, že v roce 2009 zastřelil útočník trojici policistů v Pittsburghu, kteří zasahovali kvůli domácímu násilí.

Incident se odehrál na jihu Pensylvánie v oblasti North Codorus Township. Stav zraněných policistů byl kritický, podle lékařů jsou však ve stabilizovaném stavu.

Úřady kvůli střelbě nařídily uzavřít budovy škol a vydaly dětem a učitelům příkaz, aby se ukryli. AP nicméně poznamenala, že se školami a žáky incident nijak nesouvisel.

North Codorus Township je venkovská oblast na jihu Pensylvánie.

North Codorus Township je venkovská oblast na jihu Pensylvánie.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Při přestřelce v Pensylvánii zemřeli tři policisté, další dva jsou zranění. (18. září 2025)
Při přestřelce v Pensylvánii zemřeli tři policisté, další dva jsou zranění. (18. září 2025)
Při přestřelce v Pensylvánii zemřeli tři policisté, další dva jsou zranění. (18. září 2025)
Při přestřelce v Pensylvánii zemřeli tři policisté, další dva jsou zranění. (18. září 2025)
5 fotografií
Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Nejčtenější

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy

Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy konzervativního aktivisty a podporovatele amerického prezidenta Donalda Trumpa – Charlieho Kirka....

Babí léto dorazí o víkendu v plné síle, teploty budou atakovat tropickou třicítku

Počasí v Česku bude ke konci tohoto týdne slunečné a teplé, meteorologové očekávají babí léto s teplotami atakujícími tropickou třicítku. Situace nastane typicky pro toto období - tlaková výše se...

18. září 2025  7:44

Rodina po povodních žije už rok ve zdravotním středisku, teď jí svitla naděje

Na loňskou druhou zářijovou sobotu si Marie Kolářová ze Zátora na Krnovsku vzpomene při každém větším dešti. Před velkou vodou se tehdy jí a její rodině podařilo zachránit jen vlastní životy a...

18. září 2025  7:11

Spolky kritizují Trumpa za zneužití Kirkovy smrti, televize přerušila show kvůli zmínce

Více než 120 amerických liberálních a levicových organizací kritizuje prezidenta Donalda Trumpa za údajné zneužívá politického násilí k omezení jejich činnosti. Prezident a jeho administrativa viní...

18. září 2025  7:10

Trump zařadí hnutí Antifa na seznam teroristických organizací

Americký prezident Donald Trump zařadí krajně levicové hnutí Antifa na seznam teroristických organizací. Informoval o tom na své sociální síti Truth Social.

18. září 2025  6:38

V Malešicích se srazil autobus a tři auta, záchranáři ošetřili čtyři zraněné

Pražští hasiči zasahovali ve středu večer v Malešicích u nehody autobusu a tří osobních automobilů. Jednoho člověka z osobního vozidla museli vyprostit, v péči záchranářů skončili celkem čtyři lidé....

18. září 2025  6:33

Při přestřelce v USA zemřeli tři policisté, další dva jsou zranění

Při přestřelce v Pensylvánii zahynuli ve středu tři policisté, další dva utrpěli zranění. V noci na dnešek o tom informovala agentura AP. Policie na tiskové konferenci uvedla, že útočníka zastřelila....

18. září 2025  6:21

Opravy škol se protáhly. Děti se učí v hospodě i hasičárně, ředitel hlásí z kotelny

Premium

Zpožděné opravy nebo chybějící kolaudace školních budov komplikují na řadě míst v Česku začátek výuky. Někde měly děti prázdniny delší i o dva týdny, jinde místo do tříd docházejí do hasičárny, na...

18. září 2025

Velký mzdový průzkum: skladníci či lékárníci si polepšili, ajťákům končí žně

Premium

Mzdy v Česku letos v průměru rostou o 4,25 procenta. Propočítala to personální agentura Grafton, která ročně najde práci zhruba deseti tisícům lidí. Agentura mapovala nástupní mzdy v devíti oborech...

18. září 2025

Nemovitost na hypotéku a rozvod? Brzdou rychlého řešení bývají ego a pomsta

Premium

Když dojde na rozvod manželství, bývají emoce často hodně vypjaté. Dohodnout se, jak naložit se společnou nemovitostí pořízenou na hypotéku, pak za dané situace není vůbec snadné. V nejednom případě...

18. září 2025

Obecné referendum je blbost, řešme energie, potraviny a bydlení, říká Macinka

Obecné referendum, které chce prosadit hnutí ANO, je podle Petra Macinky, předsedy Motoristů sobě, „blbost“. V rozhovoru, kterým zahajuje iDNES.cz speciální sérii s volebními lídry, mluvil také o...

18. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Z obchoďáku lunapark. Jak vypadá Máj po roce obnoveného provozu

Bývalý obchodní dům Máj na pražské Národní třídě se před více než rokem proměnil k nepoznání. Z místa určeného k nákupům se stal multifunkční zábavní komplex s interaktivním muzeem, rozsáhlým herním...

18. září 2025

Jak Trump neurazil královnu a USA s Británií se zkoušejí spojit v supervelmoc AI

Premium

V cirkusu kolem návštěvy Donalda Trumpa u krále Karla úplně zanikne, že Amerika a Británie se spojují v největší světovou supervelmoc v budoucích technologiích. Má to být na celá desetiletí.

18. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.