Ve Spojených státech loni řádilo nejvíce aktivních střelců za dvě dekády

Střelba v Boulderu Útočník střílel 22. března roku 2021 v supermarketu ve městě Boulder

Muž střílel nejdříve na parkovišti, následně vstoupil do obchodu a beze slova začal střílet do lidí

Policie po incidentu obvinila tehdy 21letého Ahmada Al Aliwi Alissu

Oběťmi byli muži a ženy ve věku od 20 do 65 let