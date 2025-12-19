Střelec z Brownovy univerzity byl nalezen mrtvý, byl jím bývalý student

Podezřelého ze střelby na Brownově univerzitě z 13. prosince, po kterém pátraly americké úřady, dnes policisté nalezli mrtvého. Podle policejního šéfa města Providence je jím 48letý bývalý student Brownovy univerzity a portugalský občan Claudio Neves Valente. Podle vyšetřovatelů jednal sám.
Vyšetřovatelé na místě činu, kde byl nalezen střelec z Brownovy univerzity. (19. prosince 2025) | foto: Reuters

Úřady jeho tělo nalezly v pronajatém skladu v New Hampshire, měl střelné zranění, které si zřejmě sám způsobil, informovala agentura AP.

Vyšetřovatelé se domnívají, že tento muž je zodpovědný jak za střelbu na Brownově univerzitě, tak za vraždu profesora Massachusettského technologického institutu (MIT), který byl v pondělí postřelen ve svém domě a v úterý zraněním v nemocnici podlehl.

Úřady dosud oficiálně souvislost mezi těmito dvěma střelbami nepotvrdily.

V pondělí v noci byl postřelen ve svém domě ve městě Brookline blízko Bostonu profesor Nuno Loureiro, také původem z Portugalska. Loureiro byl odborníkem v oblasti fyziky plazmatu a na MIT začal působit v roce 2016.

Tomu předcházel sobotní útok na Brownově univerzitě ve městě Providence na severovýchodě USA. Střelec podle svědků vešel do budovy technické fakulty v době závěrečných zkoušek, zabil dva studenty a devět lidí zranil, když z devítimilimetrové pistole vypálil na 40 nábojů. Poté odešel vchodem do ulice a od té doby po něm policisté pátrali.

Policie zveřejnila další video střelce z Brownovy univerzity. Žádá o pomoc

Ředitelka Brownovy univerzity Christina Paxsonová uvedla, že Valente byl na Brownově univerzitě zapsán od podzimu 2000 do jara 2001. V září 2000 byl přijat na postgraduální studium fyziky.

19. prosince 2025  3:55,  aktualizováno  6:16

