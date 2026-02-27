Vzkříšení Středozápadu. Srdce Ameriky po létech úpadku znovu buší

Premium

Fotogalerie 39

Letecký pohled na Minneapolis ve státě Minnesota (8. ledna 2025) | foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Adam Hájek
  20:00
Zapomeňte na Kalifornii a New York, už i Florida a Texas jsou příliš drahé. Mladí Američané se za dostupným bydlením stěhují na Středozápad. Vysmívaný region po letech úpadku poprvé vykázal nárůst imigrace z ostatních koutů Spojených států.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Život v Minneapolisu má svoje nevýhody. V zimě tu teploty padají k minus dvaceti, daně tu jsou relativně vysoké a na ulici vás klidně mohou bez varování zastřelit agenti federální imigrační agentury ICE. Na druhou stranu: rodinný dům tu pořídíte za cenu, za kterou byste si v Brooklynu koupili maximálně garsonku.

Detroit vyhlásil bankrot, nezaměstnanost vzrostla na 16 procent a počet jeho obyvatel oproti zlaté éře 50. let klesl na méně než polovinu. Dnes je tu bydlení o 30 procent levnější než v New Yorku nebo Los Angeles.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Tajná návštěva z Moskvy vnutila Husákovi jaderné rakety, říká historik

Nejčtenější

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Aktualizujeme
Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Zelenskyj poprvé ukázal svůj bunkr. Sem mu volal Biden a nabízel odvoz ze země

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ukázal poprvé svůj bunkr pod...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve videu, které natočil k dnešnímu čtvrtému výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině, poprvé ukázal svůj bunkr pod prezidentskou kanceláří v centru...

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa v souvislosti s kauzou Epstein

Britská policie zadržela bývalého prince Andrewa. (19. února 2026)

Britská policie zadržela na několik hodin králova bratra Andrewa Mountbattena-Windsora pro podezření ze zneužití pravomocí ve veřejné funkci. Případ bratra Karla III. souvisí s kauzou zesnulého...

Soud za deset minut rozvedl manželství expremiéra Nečase. Pár se odcizil

Jana a Petr Nečasovi před jednáním Vrchního soudu v Praze (14. září 2017)

Soud v úterý rozvedl manželství bývalého premiéra Petra Nečase (ODS) a Jany Nečasové, dříve Nagyové, někdejší ředitelky jeho sekretariátu na úřadu vlády. Na ukončení manželství se dohodli. Kvůli...

Trump není spokojený s Íránem. S Kubou se chce dohodnout na přátelském převzetí

Americký prezident Donald Trump pronáší projev o stavu unie. (24. února 2026)

Spojené státy jednají na vysoké úrovni s kubánským režimem a možná se dohodnou i na přátelském převzetí této karibské země. Americký prezident Donald Trump to v pátek řekl novinářům v Bílém domě....

27. února 2026  20:11

Dlouhý stín Viktora Orbána nad Evropou. Jak 16 let přetváří Maďarsko a o co usiluje

Viktor Orbán (9. ledna 2020)

Je to nejdéle vládnoucí politik v Evropské unii. Maďarský premiér Viktor Orbán je u moci nepřetržitě 16 let. Zatímco jako mladý demokrat vyzýval ke svobodě a odchodu sovětských vojsk, dnes utužuje...

27. února 2026  20:05

Vzkříšení Středozápadu. Srdce Ameriky po létech úpadku znovu buší

Premium
Letecký pohled na Minneapolis ve státě Minnesota (8. ledna 2025)

Zapomeňte na Kalifornii a New York, už i Florida a Texas jsou příliš drahé. Mladí Američané se za dostupným bydlením stěhují na Středozápad. Vysmívaný region po letech úpadku poprvé vykázal nárůst...

27. února 2026

Agresivní pacient proskočil na ambulanci skleněnými dveřmi, pak běhal mezi auty

Nejen v Brně, ale z pohledu celokrajského zdravotnictví je Nemocnice...

V ambulanci Nemocnice Milosrdných bratří v Brně policisté v pátek odpoledne zasahovali u agresivního pacienta. Muž později tvrdil, že byl pod vlivem drog. Před hlídkou utíkal až na silnici.

27. února 2026  19:37

Zelenskyj odmítl kontrolu ropovodu Družba, řekl Fico. Sejdou se, ale ne v Kyjevě

Slovenský premiér Robert Fico se v Užhorodu setkal s ukrajinským prezidentem...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmítl návrh na kontrolu stavu ropovodu Družba. Uvedl to slovenský premiér Robert Fico po telefonátu se Zelenským. Fico během telefonátu přijal pozvání...

27. února 2026  18:09,  aktualizováno  18:56

Okamura přijde do Moravcova pořadu, ČT ho pozvala i kvůli hlasování o vydání

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) po jednání šéfů parlamentů zemí...

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura zavítá do pořadu Otázky Václava Moravce (OVM). „Je to pořad jako kterýkoli jiný. Jen s rozdílem, že tam Okamura měl deset let zákaz. Po těch letech jsem už...

27. února 2026  9:08,  aktualizováno  18:55

Senior odevzdal cizinci v igelitce 540 tisíc, aby se mu zhodnotily. Už mířily pryč

Důvěřivý senior dal muži 540 tisíc, protože věřil v jejich zhodnocení.

Policisté v minulých dnech zastavili na dálnici D35 řidiče, u kterého našli větší množství peněz. Dvacetiletý cizinec však nebyl schopen policii objasnit jejich původ. Ta na místo přivolala hlídku...

27. února 2026  18:46

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Aktualizujeme
Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

27. února 2026  15:53,  aktualizováno  18:41

Bývalý boxer Brown, hvězda seriálu Špína Baltimoru, zahynul při požáru stodoly

Bobby J. Brown v seriálu The Wire - Šína Baltimoru

Ve věku 62 let zemřel americký herec Bobby J. Brown. Podlehl následkům požáru, který vypukl v jeho stodole v Marylandu. Bývalý profesionální boxer se proslavil rolí policisty v seriálu The Wire -...

27. února 2026  18:37

V Miláně vykolejila tramvaj a srazila kolemjdoucího. Zarazila se až ve výloze

V Miláně vykolejila tramvaj, jeden člověk zemřel, čtyři desítky utrpěly...

Jeden člověk v pátek odpoledne zemřel a čtyři desítky dalších se většinou lehce zranily poté, co v italském Miláně vykolejila tramvaj, informují místní média. Zatím není jasné, co bylo příčinou...

27. února 2026  18:28

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Stále máme budoucnost, hornictví není jen uhlí, říká děkanka ostravské fakulty

Premium
Děkanka Hornicko - geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické...

Historicky první děkanka Hornicko-geologické fakulty Vysoké škola báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) Hana Staňková vede nejstarší součást této vysoké školy už druhé volební období. Věří,...

27. února 2026

Vystrčil v Budapešti rozporoval projev Orbána. Rusko na míru nesmí vydělat, řekl

Předseda senátu Miloš Vystrčil na jednání předsedů parlamentů zemí V4. (27....

Od našeho zpravodaje v Budapešti Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) se šéfem Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) pokračovali druhým dnem na jednání Visegrádské čtyřky v Maďarsku. V pátek českou delegaci čekala konference se zeměmi...

27. února 2026  8:49,  aktualizováno  17:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.