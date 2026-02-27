Život v Minneapolisu má svoje nevýhody. V zimě tu teploty padají k minus dvaceti, daně tu jsou relativně vysoké a na ulici vás klidně mohou bez varování zastřelit agenti federální imigrační agentury ICE. Na druhou stranu: rodinný dům tu pořídíte za cenu, za kterou byste si v Brooklynu koupili maximálně garsonku.
Detroit vyhlásil bankrot, nezaměstnanost vzrostla na 16 procent a počet jeho obyvatel oproti zlaté éře 50. let klesl na méně než polovinu. Dnes je tu bydlení o 30 procent levnější než v New Yorku nebo Los Angeles.