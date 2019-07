Minulé vlády USA střední Evropu opomíjely, teď se do regionu vracejí

Prezident USA Donald Trump se také v minulých měsících setkal s premiéry nebo prezidenty všech zemí visegrádské skupiny. Českého premiéra Andreje Babiše přijal v Bílém domě v březnu. Na dvoudenní washingtonské konferenci Česko zastupoval Aleš Chmelař, náměstek ministra zahraničních věcí České republiky.



Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó na konferenci prohlásil, že rostoucí hospodářská síla zajistila středoevropským státům roli rozhodujícího faktoru Evropské unie. „Region sehrál významnou úlohu při volbě Ursuly von der Leyenové do čela Evropské komise,“ konstatoval podle agentury MTI maďarský ministr.

Na výhrady ohledně vlády práva v Maďarsku Szijjártó reagoval prohlášením, že nynější vedení země by nebylo zvoleno třikrát po sobě, kdyby nerespektovalo demokratické normy.

S odvoláním na „nynější infrastrukturní realitu“ Szijjártó prohlásil, že jeho země nemá jinou možnost, než nakupovat plyn v Rusku. Je podle něj na Spojených státech a Evropské unii, aby umožnily Maďarsku získávat z Rumunska plyn těžený v Černém moři. Z maďarské strany jsou už všechny potřebné přípravy dokončeny, konstatoval ministr.

Dovoz plynu z Rumunska do Maďarska by podle dřívějších zpráv mohl přesahovat čtyři miliardy krychlových metrů ročně, tedy téměř polovinu potřeb země. Začít by mohl po roce 2022.