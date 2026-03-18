Více než 600 členů posádky podle listu přišlo o lůžko a od té doby jim nezbývá než si ustlat na podlaze či na stolech.
Letadlová loď USS Gerald Ford s doprovodnými plavidly je v současné době v Rudém moři, odkud poskytuje podporu v americké válce proti Íránu, kterou USA s Izraelem rozpoutaly na konci února. Plavidlo je na moři už téměř devět měsíců, což podle deníku The Guardian vyvolává otázky ohledně jeho válečné připravenosti a morálky námořníků.
Nejmodernější letadlová loď v americkém arzenálu s posádkou čítající přibližně 4500 námořníků a pilotů má na moři rovněž problémy s ucpanými toaletami, u nichž se tvoří dlouhé fronty, psala v posledních týdnech americká média.
Nejde o nový problém, píše The Guardian. Zpráva amerického vládního kontrolního úřadu (GAO) z roku 2020 konstatuje, že odpadní systém lodi se potýká s „nečekaným a častým ucpáváním“. Podle dokumentu je kvůli tomu nutné pravidelné proplachování kyselinou, což pokaždé stojí 400 000 dolarů (8,5 milionu Kč). Na palubě je 650 toalet.
Členům posádky bylo podle NYT sděleno, že jejich mise bude pravděpodobně prodloužena až do května. Znamenalo by to, že na moři stráví celý rok, což je dvojnásobek obvyklého trvání mise letadlové lodi.
Během válek v Iráku a Afghánistánu sice americké námořnictvo prodlužovalo mise na devět měsíců, někdy i o něco déle, délka nasazení však obvykle nepřesahuje půl roku. Podle odborníků z námořnictva, kteří mluvili s NYT, je delší nasazení velmi obtížné jak pro loď, tak pro posádku.
Pentagon si je vědom toho, že USS Gerald Ford se blíží hranici své operační kapacity, sdělil NYT nejmenovaný vojenský představitel. Dodal, že letadlová loď USS George Bush se připravuje na nasazení na Blízkém východě a pravděpodobně loď USS Gerald Ford vystřídá.