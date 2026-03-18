USA stahují od Íránu největší letadlovku. Posádka po požáru spala i na stolech

Americká letadlová loď USS Gerald Ford zapojená do války s Íránem zamíří z Blízkého východu ke Krétě, kde zakotví kvůli potřebným opravám. V prádelně válečné lodi minulý týden vypukl požár, jehož uhašení trvalo 30 hodin a při němž podle amerického námořnictva utrpěli zranění dva námořníci. Desítky dalších musely být ošetřeny kvůli vdechnutí kouře, napsal deník The New York Times (NYT) s odvoláním na americké činitele.
Největší americká letadlová loď USS Gerald R. Ford míří k venezuelským břehům....

Největší americká letadlová loď USS Gerald R. Ford míří k venezuelským břehům. (1. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Prádelně americké letadlové lodi USS Gerald R. Ford (19. října 2022)
Loď USS Gerald R. Ford amerického námořnictva během operace Epic Fury, která má...
Největší letadlová loď světa USS Gerald R. Ford zakotvila na Krétě. Směřuje k...
Letadlová loď amerického námořnictva USS Gerald R. Ford opouští záliv Souda na...
Více než 600 členů posádky podle listu přišlo o lůžko a od té doby jim nezbývá než si ustlat na podlaze či na stolech.

Letadlová loď USS Gerald Ford s doprovodnými plavidly je v současné době v Rudém moři, odkud poskytuje podporu v americké válce proti Íránu, kterou USA s Izraelem rozpoutaly na konci února. Plavidlo je na moři už téměř devět měsíců, což podle deníku The Guardian vyvolává otázky ohledně jeho válečné připravenosti a morálky námořníků.

Nejmodernější letadlová loď v americkém arzenálu s posádkou čítající přibližně 4500 námořníků a pilotů má na moři rovněž problémy s ucpanými toaletami, u nichž se tvoří dlouhé fronty, psala v posledních týdnech americká média.

Nejde o nový problém, píše The Guardian. Zpráva amerického vládního kontrolního úřadu (GAO) z roku 2020 konstatuje, že odpadní systém lodi se potýká s „nečekaným a častým ucpáváním“. Podle dokumentu je kvůli tomu nutné pravidelné proplachování kyselinou, což pokaždé stojí 400 000 dolarů (8,5 milionu Kč). Na palubě je 650 toalet.

Členům posádky bylo podle NYT sděleno, že jejich mise bude pravděpodobně prodloužena až do května. Znamenalo by to, že na moři stráví celý rok, což je dvojnásobek obvyklého trvání mise letadlové lodi.

Během válek v Iráku a Afghánistánu sice americké námořnictvo prodlužovalo mise na devět měsíců, někdy i o něco déle, délka nasazení však obvykle nepřesahuje půl roku. Podle odborníků z námořnictva, kteří mluvili s NYT, je delší nasazení velmi obtížné jak pro loď, tak pro posádku.

Pentagon si je vědom toho, že USS Gerald Ford se blíží hranici své operační kapacity, sdělil NYT nejmenovaný vojenský představitel. Dodal, že letadlová loď USS George Bush se připravuje na nasazení na Blízkém východě a pravděpodobně loď USS Gerald Ford vystřídá.

USA stahují od Íránu největší letadlovku. Posádka po požáru spala i na stolech

Největší americká letadlová loď USS Gerald R. Ford míří k venezuelským břehům....

Americká letadlová loď USS Gerald Ford zapojená do války s Íránem zamíří z Blízkého východu ke Krétě, kde zakotví kvůli potřebným opravám. V prádelně válečné lodi minulý týden vypukl požár, jehož...

18. března 2026  12:07

