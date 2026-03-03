Ministerstvo uvedlo, že evakuaci nařídilo kvůli „bezpečnostním rizikům“. Kromě útoku na americkou ambasádu v Rijádu uvedl Írán, že zaútočil i na americkou leteckou základnu v Bahrajnu.
V pondělí americká diplomacie vyzvala občany USA, aby kvůli pokračujícím bojům s Íránem neprodleně opustili více než deset blízkovýchodních zemí.
Íránské revoluční gardy v úterý ráno uvedly, že provedly rozsáhlý dronový a raketový útok na americkou leteckou základnu v Bahrajnu. Podle íránských státních médií byla základna zničena. Spojené státy útok dosud nekomentovaly.
Americko-izraelské údery stejně jako íránská odvetná palba na Izrael a americké základny a další americké objekty v regionu trvají od soboty. Hlavní vlna útoků ale podle amerického prezidenta Donalda Trumpa teprve přijde. Prezident v noci na dnešek také pohrozil Íránu odvetou za smrt šesti amerických vojáků a za noční útok na americkou ambasádu v Rijádu.