Po útoku Íránu v Rijádu stahují Američané z některých ambasád své zaměstnance

  8:27
Zaměstnancům amerických ambasád v Bahrajnu, v Iráku a v Jordánsku nařídilo americké ministerstvo zahraničí evakuaci. Spolu se svými rodinami země opustí personál, jehož přítomnost není nezbytná pro chod zastupitelského úřadu. Děje se tak poté, co se terčem útoku v noci na úterý stala americká ambasáda v Rijádu v Saúdské Arábii.

Projíždějící auta poblíž diplomatické čtvrti v saúdskoarabském Rijádu (3. března 2026) | foto: Reuters

Ministerstvo uvedlo, že evakuaci nařídilo kvůli „bezpečnostním rizikům“. Kromě útoku na americkou ambasádu v Rijádu uvedl Írán, že zaútočil i na americkou leteckou základnu v Bahrajnu.

V pondělí americká diplomacie vyzvala občany USA, aby kvůli pokračujícím bojům s Íránem neprodleně opustili více než deset blízkovýchodních zemí.

Íránské revoluční gardy v úterý ráno uvedly, že provedly rozsáhlý dronový a raketový útok na americkou leteckou základnu v Bahrajnu. Podle íránských státních médií byla základna zničena. Spojené státy útok dosud nekomentovaly.

Příběhy Čechů, kteří přiletěli z Ománu. Někteří hovoří o štěstí, jiní, že se vrátí

Americko-izraelské údery stejně jako íránská odvetná palba na Izrael a americké základny a další americké objekty v regionu trvají od soboty. Hlavní vlna útoků ale podle amerického prezidenta Donalda Trumpa teprve přijde. Prezident v noci na dnešek také pohrozil Íránu odvetou za smrt šesti amerických vojáků a za noční útok na americkou ambasádu v Rijádu.

V Kuvajtu se zřítilo několik amerických stíhaček

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

Jak přesné jsou chytré hodinky při sportu a kdy zvolit jiný měřič tepu či výkonu

Ilustrační fotografie

Chytré hodinky dnes používají miliony lidí ke sledování tepu, sportu i spánku. Jejich měření je pro běžné aktivity většinou dostatečné, při intenzivním tréninku však může mít odchylky. Kdy se vyplatí...

ONLINE: Izraelská armáda ohlásila novou vlnu útoků na Teherán a Bejrút

Stoupající kouř po izraelských leteckých útocích v libanonské Dáhíji na...

Izraelská armáda oznámila, že v ranních hodinách začala novou vlnu simultánních útoků na Teherán a Bejrút. Izraelské letectvo v příspěvku na síti X uvedlo, že „letectvo nyní zahájilo vlnu rozsáhlých...

3. března 2026  6:37,  aktualizováno  8:11

V Praze přistálo první letadlo s turisty z Blízkého východu, přepravilo je z Ománu

Letadlo společnosti Smartwings

V Praze přistálo dnes po 02:00 ráno první letadlo s českými turisty z Blízkého východu od začátku amerického útoku na Írán. Stroj společnosti Smartwings s kapacitou zhruba 200 osob přepravil...

3. března 2026  2:15,  aktualizováno  7:21

Firma chce těžit písek sedm dní v týdnu. Třináct let jenom hluk, varuje spolek

U Krňovic v těžebně Marokánka II se dál těží štěrkopísky. (2. 11. 2022)

Nedostatek stavebního písku a štěrku děsí těžaře, ale i obyvatele obcí, ve kterých se nacházejí perspektivní dobývací prostory. Dvě třetiny pískoven a více než polovina kamenolomů má do šesti let...

3. března 2026  6:52

Příběhy Čechů, kteří přiletěli z Ománu. Někteří hovoří o štěstí, jiní, že se vrátí

V Praze přistálo první letadlo s českými turisty z Blízkého východu, po 2:00...

Dvě letadla společnosti Smartwings úspěšně přepravila desítky Čechů uváznutých na Arabském poloostrově po zahájení americko-izraelské vojenské operace proti Íránu a jeho odvetě. Letadla přistála na...

3. března 2026  6:15

Pavel vystoupí před Sněmovnou v novém složení po třech letech ve funkci

Prezident Petr Pavel ve Sněmovně na mimořádné schůzi svolané hnutím ANO. Jejím...

Poprvé v tomto volebním období vystoupí před poslanci prezident Petr Pavel. Ve funkci hlavy státu má za sebou tři roky z pěti a dorazí do Sněmovny, jejíž složení se výrazně změnilo po říjnových...

3. března 2026  5:55

GTA po turecku, smějí se tisíce lidí. Zloděj šperků prchal na nečekaném prostředku

Zloděj vykradl klenotnictví a prchl na oslu

V tureckém městě Kayseri se odehrála jedna z nejbizarnějších loupeží poslední doby. Do obchodu se zlatem a šperky se zloděj vloupal nečekaným způsobem a ještě podivnějším z místa činu uprchnul....

3. března 2026  5:30

Kolaps polárního víru 2026: Evropě hrozí arktický mráz. Co říkají data?

Polární vír (vortex) pozorovaný z ISS (24mm ohnisko)

Nad severním pólem se v těchto dnech odehrává neviditelné drama s obrovským dopadem. Polární vír, ona pomyslná hranice držící mráz v Arktidě, prochází podle meteorologů mimořádným kolapsem. Zatímco...

3. března 2026

Válka s Íránem nepotrvá věčně. Jde o rychlou a rozhodující operaci, řekl Netanjahu

Americký prezident Donald Trump přijal izraelského premiéra Benjamina...

Válka s Íránem podle izraelského premiéra Benjamina Netanjahua nepotrvá věčně, jelikož jde o rychlou a rozhodující operaci. O tom, kdo Írán poté povede, by podle něj měli rozhodnout sami Íránci a...

3. března 2026  3:37

Obchodování s lidmi je v Česku na vzestupu a přesouvá se na internet

Premium
ilustrační snímek

V České republice stoupl podle posledních zveřejněných dat počet případů obchodování s lidmi, přičemž ženy často končí v nucené prostituci. Nově jsou do Česka za tímto účelem častěji lákány ženy...

3. března 2026

V Česku zůstaneme i po válce, říká šéfka ukrajinské cestovky JoinUp!

Premium
Managing Director JoinUP! Olga Slezáková

Válka s Ruskem uspíšila přesun ukrajinského touroperátora JoinUp! do Pobaltí a střední Evropy. V Česku působí něco přes rok a má na zdejším trhu velké plány. Zadání z centrály zní: do pěti let se...

3. března 2026

