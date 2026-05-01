USA stáhnou z Německa 5000 vojáků, oznámil Hegseth. Řekl i časový rámec

Trump ve středu na své sociální síti Truth Social napsal, že Spojené státy zvažují snížit počet amerických vojáků v Německu. Krok spojil s kritikou kancléře Friedricha Merze kvůli údajné neochotě Berlína podpořit Washington ve válce proti Íránu.
Podle stanice NBC News chtěl Trump tímto krokem naznačit nespokojenost s mírou podpory, kterou evropští spojenci poskytli během izraelsko-americké války proti Íránu. Trump od evropských spojenců požadoval, aby se připojili k vojenské misi zaměřené na otevření Hormuzského průlivu, který Írán na počátku války prakticky zablokoval. Evropané se do bojů zapojit odmítají, nabízejí ale účast při ostraze úžiny, klíčové pro vývoz ropy z oblasti Perského zálivu, ovšem až po uzavření mírové dohody.
Merz uvedl, že mu na dobrých transatlantických vztazích záleží, k Trumpovým slovům se ale přímo nevyjádřil. Naopak ministr zahraničí Johann Wadephul řekl, že Německo je na tento případný americký krok připravené.
„Španělsko je příšerné a Itálie nepomáhá.“ Trump pohrozil, odkud stáhne vojáky
Šéf Bílého domu též naznačil, že vážně zvažuje stažení amerických vojáků z Itálie a Španělska. Itálie odmítla přelety amerických letounů mířících do války proti Íránu. Španělsko, které nechce navyšovat výdaje na zbrojení, zase uvedlo, že útok na islámskou republiku je v rozporu s mezinárodním právem.
Americká armáda má v Německu silné zastoupení, jehož počátky sahají do období po druhé světové válce. Podle údajů amerického ministerstva obrany bylo v prosinci loňského roku na základnách po celém Německu rozmístěno více než 36 000 vojáků v aktivní službě spolu s téměř 1500 záložníky a 11 500 civilními zaměstnanci, uvádí NBC News.