Američan žil 27 let v lesích, kde si postavil chatu. Byl zatčen za squatting

Lidstone je za mřížemi od 15. července za pohrdání soudem. Nereagoval totiž na soudní příkaz k vyklizení nemovitosti z roku 2017. Majitelem pozemku je 68letý Leonard Giles z amerického státu Vermont, který až do roku 2015 údajně netušil, že na něm někdo žije. Od doby, kdy jej na ilegálního nájemníka upozornily úřady, si však přeje, aby muž pozemek opustil, a chatu plánuje strhnout.



Lidstone tvrdí, že mu bývalý majitel před lety slíbil, že na pozemku může žít. Písemný důkaz ale nemá a se současným majitelem se mu nepodařilo dohodnout. Za mřížemi má strávit 30 dní. Policisté ho mohou propustit dřív, jen pokud slíbí, že nemovitost opustí, nebo pokud chatu v mezičase zdemoluje majitel pozemku.

Chata leží v blízkosti řeky Merrimack a „Říční Dave“, jak se mu v okolí přezdívá, si mezi vodáky našel mnoho známých a přátel. Ti teď zakládají petice a finanční sbírky, aby mu pomohli.

„Je to opravdu velmi dobrosrdečný muž, který se rozhodl žít mimo běžnou společnost,“ uvedla kajakářka Jodie Gedeonová, která se s Lidstonem přátelí už 20 let a vede kampaň za to, aby na pozemku mohl dožít.

Jeho podporovatelé zatím nepřišli na žádný způsob, jak toho dosáhnout, i kdyby se dohodli s majitelem pozemku. Chata, kterou Lidstone postavil, je v rozporu s místními i státními předpisy a chybí jí příjezdová cesta.

Armádní veterán, dřevorubec a otec čtyř dětí pozemek odmítá opustit. „Budu tady sedět, dokud neshniju, nebo nepůjdu k sobě domů,“ vzkázal z vězeňské cely soudci.

Není jasné, kde muž skončí. Jeho bratr prý nemá dostatek finančních prostředků, aby mu pomohl, a několik let ho už neviděl. V kontaktu s ním nejsou ani tři z jeho čtyř dětí a jeho dcera nereagovala na žádost o komentář, napsala AP.