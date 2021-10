Muž v USA znásilňoval ženu v metru, cestující jen přihlíželi a natáčeli

„Žena byla znásilněna 13. října krátce před desátou hodinou večer ve vagonu metra,“ řekl místní policejní šéf Thomas Nestel agentuře AP. „Část útoku vidělo až deset lidí,“ dodal s tím, že ale nikdo z nich nezasáhl.



Policie má k dispozici záznam z bezpečnostní kamery umístěné ve vagonu. „Dívali jsme se, jestli si někdo z cestujících nepřiložil telefon k uchu, což by naznačovalo, že možná volá policii, ale viděli jsme jen lidi, kteří drželi telefon, jako kdyby nahrávali nebo fotografovali,“ dodal Nestel.



Společnost SEPTA, jež ve Filadelfii zajišťuje městskou hromadnou dopravu, uvedla, že policie mohla zakročit mnohem dřív, pokud by někdo z pasažérů zavolal o pomoc. „Je to hrozný čin,“ konstatovala.



Incident údajně trval více než čtyřicet minut. Vyšetřovatelé uvedli, že pachatel si k ženě přisedl ihned po nastoupení do vagonu asi ve čtvrt na deset hodin večer. Na videu je podle policistů vidět, že se ženu snažil opakovaně osahávat a ona ho odstrkovala.



Osm minut před desátou večer se pak útočník na ženu vrhl a strhl z ní kalhoty. Policii podle listu The Times nakonec zavolal až zaměstnanec dopravního podniku, jenž si činu všiml při nastupování do soupravy.



„Když jsme dorazili, pachatel byl stále na místě,“ uvedla policie, která přijela za osm minut. Zadrženého identifikovala jako pětatřicetiletého Fistona Ngoye. Teď čelí obvinění ze znásilnění, nedobrovolného pohlavního styku, sexuálního napadení a dalších přečinů.



Lidem je to jedno, obávají se ochránci žen

„Podle mě tam bylo hodně lidí, kteří mohli zasáhnout dřív. Někdo z nich měl něco udělat. Vypovídá to o tom, kde se jako společnost nacházíme. Kdo by dovolil, aby se něco takového stalo?“ okomentoval případ pro The Times policista Timothy Bernhardt, jenž na místě zasahoval.



Ngoy podle policie tvrdí, že žena se sexem souhlasila, ona však něco takového popírá. Po útoku byla převezena do nemocnice.



Ngoy jako místo svého bydliště nahlásil filadelfskou noclehárnu pro bezdomovce. Soudce jeho kauci stanovil na osmnáct tisíc dolarů (395 tisíc korun), první soudní stání je naplánováno na 25. října.



Případ okamžitě zaujal filadelfskou organizaci Projekt za ženská práva, podle které bylo chování přihlížejících „opovrženíhodné a znepokojivé“.



„Děsí mě na tom dvě věci. První je, že to lidi prostě nezajímalo. Druhou, že jim znásilnění možná připadalo jako konsensuální sexuální aktivita,“ uvedla šéfka organizace Carol Tracyová.