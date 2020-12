Volební podvody popírá i Trumpův ministr. Jiný straník varuje před násilím

Šéf Bílého domu i měsíc po skončení hlasování odmítá uznat svou porážku, ačkoli jeho rival Joe Biden podle potvrzených výsledků zvítězil přesvědčivě, poměrem 306 volitelských hlasů ku 232.



Trump opakuje, že volby provázelo rozsáhlé spiknutí a neustále šíří tvrzení o nekalostech, ačkoli žádný z amerických států výraznější problémy neohlásil. „Zatím jsme neviděli podvody v takovém rozsahu, aby to mohlo ovlivnit vyústění voleb,“ řekl ministr Barr.

„Je tady jedno tvrzení ohledně systematických podvodů, že stroje byly naprogramovány, aby v zásadě změnily výsledky... Ministerstva vnitřní bezpečnosti a spravedlnosti to začala vyšetřovat a zatím jsme neviděli nic, co by to potvrzovalo,“ dodal.



Podle AP jsou takové výroky obzvláště přímé v podání Barra, který byl jedním z Trumpových nejbližších spojenců.

Před volbami například opakovaně spekuloval o tom, že korespondenční hlasování by mohlo přinést manipulace s výsledky. Trump v měsících před volbami vykresloval hlasování na dálku jako obrovský problém, ačkoli má v USA dlouhou historii.

Šéf Bílého domu v šíření konspiračních teorií o volbách pokračoval i v úterý. Na Twitteru například psal o „velkém náklaďáku se statisíci podvodných hlasovacích lístků“ a vyzval guvernéra Georgie, aby volby „odvolal“, protože prý dopustil podvod v celém státě.

Trumpův právní tým krátce po Barrově prohlášení reagoval tvrzením, že ministerstvo spravedlnosti snad ani žádné vyšetřování nevedlo.

Máme mnoho svědků, tvrdí Trumpův tým

„S nejvyšší úctou k ministru spravedlnosti, jeho názor se zdá být bez jakýchkoliv znalostí nebo vyšetřování zásadních nesrovnalostí a důkazů o systematických podvodech,“ napsal Trumpův osobní právník Rudy Giuliani společně s další členkou týmu Jennou Ellisovou s tím, že budou nadále pokračovat ve své dosud neúspěšné snaze zvrátit výsledek hlasování.

Zopakovali přitom svá předchozí tvrzení o tom, že mají mnoho svědků, kteří jsou ochotni o údajných podvodech vypovídat pod přísahou, a že demokraté podváděli například manipulováním s volebními přístroji, na kterých Američané vyplňují své hlasy.

Jejich údajné důkazy však zatím odmítly všechny soudy, před které Trumpova kampaň po volbách předstoupila.

„Kdo myslí, že volby byly v pořádku, je idiot“

Trumpovo chování v úterý kritizoval také vysoce postavený republikánský volební činitel ve státu Georgia Gabriel Sterling. Spolustraníka Trumpa vyzval aby „přestal povzbuzovat lidi k násilným činům“ tím, že neustále šíří nepodložená tvrzení.



Vyjádření přišlo nedlouho poté, co jeden z Trumpových právníků Joe diGenova prohlásil, že by měl být nedávno propuštěný šéf vládní agentury pro kybernetickou bezpečnost (CISA) Christopher Krebs za své výroky o férovosti voleb „vyveden za úsvitu ven a zastřelen“.

„Poštovní hlasování je ze své podstaty vadné a tyhle volby to dokázaly,“ řekl diGenova v rozhovoru s krajně pravicovou televizí Newsmax. Navzdory faktu, že Američané zasílají v některých státech svoje hlasy korespondenčně už několik desetiletí bez větších zádrhelů.



„Každý, kdo si myslí, že tyto volby proběhly v pořádku, je jako ten idiot Krebs, který byl šéfem kyberbezpečnosti, ten chlap je pitomec nejvyšší úrovně,“ řekl diGenova.

Všechno to zašlo příliš daleko, říká Sterling

„Někdo přijde k újmě, někoho zastřelí, někdo zemře,“ vzkázal ve značně naštvaném tónu Trumpovi Sterling, podle nějž se situace kolem voleb v posledních dnech vyhrotila natolik, že jeho dům musí hlídat policisté. Manželka státního tajemníka Georgie Brada Raffenspergera, který je také republikán, pak podle něj dostává „sexuální výhrůžky“.



Trump Raffenspergera minulý týden nazval „nepřítelem lidu“ poté, co se volební činitel postavil za výsledky přepočtu hlasů, podle nichž ve státu zvítězil Biden.



Trump bez předložení pádných důkazů tvrdí, že tak učinil rozsáhlým podvodem s korespondenčními hlasy. „Všechno to zašlo příliš daleko,“ dodal Sterling. „Musí to už přestat,“ dodal.

Mezi činitele odmítající obvinění z podvodů ve volbách patří i republikán Krebs, který ještě v čele CISA zveřejnil krátce po volbách prohlášení, že letošní volby byly „nejbezpečnější v americké historii“. Trump nedlouho poté šéfa CISA propustil s tím, že hlasování bylo „vysoce nepřesné“.

Sterling řekl, že Trumpovy výroky o Raffenspergerovi „pomohly otevřít stavidla podobným hovadinám“. „Jsou mezi námi někteří pomatenci, kteří si to vezmou (k srdci) a řeknou ‚prezident mi řekl, ať to udělám,‘“ prohlásil volební činitel.

Georgia byla jedním z klíčových volebních států, kde letos vyhrál Biden, ačkoliv tam před čtyřmi lety převládl Trump. Začátkem ledna se tam navíc budou konat dvě druhá kola hlasování o obsazení senátních křesel, na něž se soustředí výjimečná pozornost. Tyto volby totiž rozhodnou o tom, která z politických stran převládne ve vlivné horní komoře Kongresu.