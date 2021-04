Vylez ven! Policisté v USA násilím vytáhli vojáka z auta, použili pistole

Strážník Joe Gutierrez podle čerstvého prohlášení města Windsor nejednal v souladu s místními protokoly, když večer 5. prosince společně s kolegou Danielem Crockerem Nazaria zadržel.

Oba policisté na vojáka s černošskými a hispánskými kořeny mířili pistolemi, Gutierrez jej kromě toho čtyřikrát postříkal pepřovým sprejem. Nazario byl následně spoután.

Policisté jej zastavili údajně kvůli absenci registračních značek, poručík ovšem měl dočasné papírové a nakonec byl propuštěn bez jakýchkoli obvinění.



Agresivní počínání dvojice policistů ukazují videa z kamer na jejich úborech a z mobilního telefonu zadrženého, která začínají ve chvíli, kdy Nazario zastavuje na benzinové pumpě.

Strážníci okamžitě tasí zbraně a na řidiče křičí, aby vystrčil ruce z okna. Poté, co tento pokyn splnil, jej začínají vyzývat, aby vystoupil z auta.



„Nebudu vystupovat. Co se děje?“ odpovídá Nazario, který na sobě má armádní uniformu. „Sloužím téhle zemi a takhle se mnou zacházíte?“ říká poručík, který zjevně nechápe, z čeho je podezírán a proč na něj policisté míří pistolemi. „Upřímně, bojím se vystoupit,“ uvádí poté, co Gutierrez přistoupil k okénku. „Jo, to bys měl,“ reaguje strážník.

Později Crocker Nazariovi agresivní postup vysvětluje tím, že po prvotní výzvě nezastavil dostatečně rychle a policisté jej museli pronásledovat „půldruhé míle“. Voják ve videu už dříve uvedl, že chtěl dojet na „dobře osvětlené“ místo pro svou bezpečnost i bezpečnost policistů.

Mluvte se mnou, nic jsem neudělal

„Tohle je kurevsky špatně,“ opakuje poručík poté, co asi po třech minutách interakce s policisty končí s pepřovým sprejem v obličeji. „Můžete se mnou prosím mluvit o tom, co se děje?“ dodává, zatímco jej strážníci strhávají na zem, aby mu nasadili pouta.

Nyní Nazario Gutierreze a Crockera žaluje za napadení, nelegální zadržení a nelegální prohlídku majetku.

Server BBC podotýká, že žaloba přichází v čase, kdy je v USA věnována zvýšená pozornost zásahům policistů proti příslušníkům etnických menšin, zejména ve světle kauzy loňské smrti George Floyda.

Ve městě Minneapolis aktuálně probíhá proces s bývalým policistou Derekem Chauvinem, který neozbrojenému černochovi několik minut klečel na krku a ignoroval jeho volání o pomoc.

Gutierrez ani Crocker zatím trestnímu stíhání nečelí, první jmenovaný ale přišel o práci. Město Windsor oznámilo, že podle interního policejního vyšetřování se nechoval v souladu s pravidly místního policejního sboru.

„Vyústilo to v disciplinární kroky a od ledna jsou napříč sborem implementovány požadavky ohledně dodatečného výcviku,“ citoval z prohlášení deník The Washington Post.

K případu se v neděli vyjádřil i guvernér Virginie Ralph Northam, který vyzval k zahájení vyšetřování vedeného nezávislým orgánem.