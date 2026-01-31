Americký Senát schválil financování vlády, shutdown to ale neodvrátilo

Vláda Spojených států kvůli neschválenému financování začala fungovat v nouzovém režimu označovaném jako shutdown. Americký Senát již sice schválil návrh, který zajišťuje financování federálních úřadů, odsouhlasit ho ale ještě musí Sněmovna reprezentantů. Ta by se měla sejít v pondělí. Výpadek tak zřejmě bude pouze krátký.
Národní galerie umění je uzavřena kvůli pokračujícímu vládnímu shutdownu. (13. října 2025) | foto: Reuters

Federální zaměstnanci pracující o víkendech, tedy například vojenský personál či letoví dispečeři, jsou většinou považováni za nezbytné, takže během shutdownu pokračují v práci.

Návrh schválený Senátem je výsledkem dohody amerického prezidenta Donalda Trumpa s demokratickými zákonodárci, kteří odmítají schválit navrhovaný rozpočet ministerstva vnitřní bezpečnosti bez provedení změn v Úřadu pro imigraci a cla (ICE), napsala agentura AFP.

ICE v poslední době čelí kritice kvůli zastřelení dvou amerických občanů ve městě Minneapolis. Návrh zajišťuje většině federálních úřadů finance do 30. září a poskytuje zákonodárcům další dva týdny na dosažení dohody ohledně financování ministerstva vnitřní bezpečnosti.

Historicky nejdelší paralýza americké vlády skončila. Je to velký den, řekl Trump

Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson v pátek vyjádřil naději, že Sněmovna reprezentantů návrh v pondělí schválí.

„Doufáme, že tento výpadek bude krátký,“ uvedl ředitel Úřadu pro řízení a rozpočet Russ Vought. Dodal, že administrativa bude připravena nouzový režim ukončit, jakmile Sněmovna reprezentantů návrh odsouhlasí a prezident Trump ho podepíše.

13. listopadu 2025
