Soumrak e-cigaret? USA kvůli plicnímu onemocnění plánují zákaz příchutí

Někde už zákaz platí – v San Francisku, Michiganu, navrhnout ho chce také guvernér státu New York Andrew Cuomo. Na vapování je podle amerických médií závislých pět milionů mladých lidí. Zejména ve věkové skupině 15 až 18 je to nyní velká móda. Kdo nevapuje, zkrátka není „cool“. Vítězí příchutě manga a čokolády.

Takže zákaz se svým způsobem dá přirovnat k tomu, že vezmete dítěti lízátko. Podle expertů se tímto omezením jen rozroste prodej na černém trhu. Může být naopak ještě hůř, protože kromě příchutí a nikotinu si dospělí i děti začínají do náplní e-cigaret dávat THC, což je psychotropní látka obsažená v marihuaně.

„Mám tři elektronické cigarety. Jednu na ráno, další na odpoledne a jednu na večer,“ říká mi sedmadvacetiletý Maxwell. E-cigarety kouří už pět let a přiznává, že doslova nonstop. „Ráno vapuji cigaretu s mentolovou příchutí, odpoledne mám třešně a večer si dávám THC,“ svěřuje se muž ze státu Ohio.

Dodává, že tekutou náplň THC si shání od dealera. Maxwell se skutečně bez cigarety nehne. Má ji všude. V práci, na výletě, v hospodě i vedle postele na nočním stolku. Jedna tekutá náplň má podle expertů tolik nikotinu jako krabička cigaret.

Nejde ale jen o mladé. Dokazuje to případ šedesátileté Carol ze státu Michigan. Pamatuji si ji jako příležitostnou kuřačku. Nikdy nekouřila doma, zásadně venku, při party nebo když kolem kouřili ostatní. „Jsem z e-cigaret nadšená. Je to ohromně praktické, mohu kouřit všude, navíc ten dým dokonce voní,“ pochvaluje si Carol.

Tak škodí, nebo neškodí?

Elektronickou tyčinku má s sebou v kabelce, obsahuje různé příchutě a Carol spotřebuje tak jednu, nebo dvě náplně denně. Vapuje celý den. Z příležitostné kuřačky se stala závislá na nikotinu, ale zdraví to prý neohrožuje. Tedy alespoň podle výrobců e-cigaret.

Americká veřejnost, která v posledních 10 letech přijala vapování jako náhradu cigarety velmi pozitivně, je teď v pořádném šoku. Z hitu se stává propadák. Jako obvykle k tomu přispívají média, jež dokážou daný problém zveličit tak, že vznikne hysterie.

Ozývají se odborníci, zastánci vapování a na své si přijdou i ti, kteří zůstali u obyčejných cigaret, a to i přesto, že kouření papírové cigarety je v USA zakázané téměř na všech veřejných místech.

U e-cigaret vzniká větší závislost na nikotinu

„Kouřím krabičku Marlboro Light denně. Asi před rokem jsem začala přemýšlet o e-cigaretách, hlavně kvůli tomu, že si dnes už nemůžu pokouřit v baru, dokonce ani ne venku před hospodou, protože to musím poodejít od vchodu asi tři metry,“ svěřuje se Christine ze Severní Karolíny, které je 50 let. „Víš, co mi řekl můj doktor?“ vykřikne významně.



„Poradil mi, abych se raději soustředila na omezení kouření jako takového, a pokud budu mít chuť na cigáro, ať si dám raději to tradiční papírové,“ dodává s tím, že jí rodinný lékař řekl, že nikdo neví, co elektronické cigarety přináší a že brzy něco vypluje na povrch. „A je to tady,“ končí svůj příběh Christine.

Právě odborníci z univerzity UNCC v Severní Karolíně vypracovali rozbor škodlivosti e-cigaret a tvrdí, že se v páře vdechované při vapování objevují i toxické látky jako glycol a glycerin. Navíc prý vzniká daleko větší závislost na nikotinu než u obyčejných cigaret. Jde údajně o novou generaci kouření, které vždy škodilo a škodit bude.

Výrobci se brání

Výrobci e-cigaret se samozřejmě brání a tvrdí, že pokud se v nich najdou nějaké toxické látky, určitě to nebude tak rakovinotvorné a zdraví tak nebezpečné jako spalování tabáku a cigaretového papíru u klasických cigaret. V každém případě se jim teď zkrátí příjmy.

„Letos v létě jsme zaznamenali minimálně třicetiprocentní pokles, je to viditelné, obzvláště v posledních dnech, kdy média rozvířila informace o stovkách plicních onemocnění a šesti úmrtích, údajně kvůli kouření e-cigaret.

Není přitom vůbec jisté co ti lidé kouřili, respektive jaké tekuté náplně si do těch cigaret dávali,“ stěžuje si Jack, který prodává e-cigarety v obchodě Madvapes v severokarolínském městě Cornelius.

Dodává, že zatímco se budou řešit nepodložené hypotézy o tom, jak elektronické kouření škodí, tak budou umírat další tisíce lidí na rakovinu plic evidentně způsobenou kouřením tradičních cigaret.

Dohady o tom, zda e-cigarety škodí, nebo ne, budou jistě pokračovat. Vědci, experti i média si touto kauzou přijdou na své. Přitom je to vlastně průzračně jasné. Kouření v jakékoliv podobě prostě zdravé není.