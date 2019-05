USA repatriovaly rodinu ze Sýrie, Západ se obává nárůstu tlaku

Čtyřčlenná rodina opustila během víkendu detenční tábor al-Roj ležící na severovýchodě Sýrie. Podle zdrojů listu The Guardian má rodina americké občanství a je kambodžského původu. Ačkoli list nespecifikuje kolik je ve skupině nezletilých a dospělých, děti se podle něj narodily za vlády IS v Sýrii.

Spojené státy přitom na začátku roku odmítly repatriovat alabamskou rodačku Hodu Muthanovou, která do Sýrie odešla před čtyřmi lety a připojila se k islámským bojovníkům. Důvodem jejího odmítnutí byl fakt, že patřila k zarytým agitátorkám a obhájkyním IS. Své chování však omlouvala tím, že jí vymyli mozek.

Washington opakovaně vyzval také ostatní státy, jejichž občané se po kolapsu IS nacházejí ve dvou dvou ohromných detenčních centrech, aby přikročily k repatriaci. V těchto střediscích žije v současné chvíli více než 132 000 lidí. Evropské státy však doporučily USA, aby si nejprve vyřešily své vlastní záležitosti.

Ačkoli přesný počet amerických občanů nacházejících se v syrských detenčních centrech není znám, repatriace čtyřčlenné rodiny pravděpodobně zvýší tlak na ostatní země, aby také ony přijaly své občany. Velká Británie uvedla, že za poslední rok přijala malé množství dětí, britští úředníci se nicméně nezapojili do jejich převozu ze Sýrie.

Velkou pozornost britské veřejnosti na sebe v posledních měsících strhl případ devatenáctileté Shamimy Begumové, která se taktéž před čtyřmi lety přidala k IS a letos v únoru se chtěla vrátit do vlasti. Begumová se v Sýrii provdala za jednoho z džihádistů, se kterým měla tři děti. Všechny však postupně zemřely. Británie ženě odebrala občanství a odmítla ji přijmout.

Své občany budeme repatriovat, prohlásily Spojené státy

Spojené státy nechtějí zatím případ repatriované rodiny komentovat, a to s ohledem na její soukromí. „Víme o malém počtu amerických občanů, kteří se nacházejí v táborech na severovýchodě Sýrie. Kvůli komplikovanému konzulárního přístupu do zařízení je velmi obtížné jim pomoci,“ uvedlo americké ministerstvo zahraničí.



Zároveň však prohlásilo, že bere situaci svých občanů v Sýrii velmi vážně. „Budeme usilovat o ověření a vyřízení nároků všech občanů Spojených států, a to bez ohledu na to, odkud je vznesly. USA budou i nadále repatriovat své občany, tak jak jsme to dělali v minulosti,“ dodalo ministerstvo.



Kolaps IS ponechal tisíce lidí, kteří vycestovali do Sýrie kvůli připojení k teroristické skupině, v právním vzduchoprázdnu. Západní vlády podle The Guardianu nechtějí na místo posílat úředníky s cílem zachránit své zadržené občany, protože se obávají odporu veřejnosti.

Ve hře je však stále návrat dětí islámských bojovníků, ke kterému své členské státy opakovaně vyzvala OSN. Podle Unicefu je momentálně v Sýrii téměř 29 000 dětí cizinců – většině z nich je méně než dvanáct let. Přibližně 20 000 z nich pochází z Iráku, zbylých 9000 z dalších šedesáti zemí. Další tisícovka dětí zahraničních bojovníků se nachází v Iráku.