Washington kupuje nové vagony metra z Číny. Kritici se bojí špionáže

Už brzy by se mohli čínští špioni pohybovat zcela bez zábran v podzemí Washingtonu. Ale je to trochu jinak, než si myslíte. Pokud věříte, že špioni mají miniaturní přístroje třeba ve falešném hrbu nebo v předním řezáku, aby vás sledovali a natáčeli, jste zastaralí. Asi moc koukáte na televizi. Ve Washingtonu jsou naopak tyhle hračičky velké přesně jako vozy metra.



Vlastně jsou to vozy metra. Myslí si to čtyři američtí senátoři, kteří právě vyzvali dopravní podnik Washingtonu, aby pro podzemní dráhu nekupoval čínské vagony. Hysterie kolem čínské společnosti Huawei má teď v USA pokračování: není sice tak všudypřítomné, zato zní skutečně bizarně. A Amerika strká hlavu na čínský špalek sama, myslí si senátoři.

Vidí to asi takto: Přece si nemyslíte, že když nám Čína dodá vozy metra, nebudou tam miniaturní, nebo dokonce mikroskopická udělátka, jimiž nás budou neustále sledovat.

Nebo tam bude něco, co v případě americko-čínské krize umožní Číňanům na dálku zablokovat dveře a znemožní to tisícům pasažérů vystoupit. Nebo nastoupit. Nebo Peking nedovolí vlakům se rozjet, čímž totálně ochromí americké město, úřady, ministerstva a Pentagon zrovna ve chvíli ohrožení.

Má to zásadní problém: kdybychom se na to chtěli dívat pohledem bdělých senátorů, znamenalo by to, že Čína už má Ameriku v hrsti. Čínské vozy jezdí v metru v Bostonu, Los Angeles, Chicagu a Filadelfii. Čili v podstatě obklíčeno. Washington chce objednat až osm set vagonů.

Ale jiná města kupodivu senátorům ani bezpečnostním expertům tolik nevadí. Washington je však zvláštní případ – jako srdce a mozek USA.

Tajné oči vagonů

V jejich scénářích to vypadá tak, že tajné oči vagonů na linkách, které jezdí k Pentagonu a Bílému domu, budou podle speciálního algoritmu ráno i vpodvečer zachycovat úředníky a jejich tváře odesílat do Pekingu. Mohou podle toho například odhalit, že v USA se něco chystá, když spousta zaměstnanců obou úřadů nepojede večer domů.

Existují i scénáře jako pro podřadný film, v nichž ve vozech na počátku otevřeného konfliktu začnou explodovat nálože ukryté tam už v Číně při montáži, ochromí dopravu metropole USA a vytvoří chaos.

Ve Washingtonu jde o zakázku asi za miliardu dolarů. Experti tvrdí, že Čína snadno kontrakty vyhraje: soupeři nemohou cenou čínské vagonce CRRC konkurovat, protože dostane státní dotace, jelikož dodat vozy zrovna pro washingtonské metro je ve vojenském zájmu Číny. Americe není žádný domácí výrobce vozů metra.

Čína už byla v USA víckrát obviňována z toho, že používá běžné výrobky ke špionáži. Loni v květnu zakázal Pentagon vojákům a zaměstnancům všech vojenských základen používat čínské mobily Huawei a ZTE. Předloni uvedlo ministerstvo pro vnitřní bezpečnost, že některé čínské bezpečnostní kamery mají „zadní branku“, kudy tam mohou pronikat hackeři.

„Nechceme spadnout do pasti xenofobie, ale taky nechceme být naivní,“ řekl americký expert Robert Puentes listu The Washington Post, který o podezřeních, že čínské vagony budou špiclovat Washington, psal před dvěma týdny. Termín pro uzavření soutěže, který měl vypršet nyní, byl prodloužen do 4. dubna. Třeba se teď přihlásí i Rusové...