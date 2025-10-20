Další oběť amerického shutdownu. Klíčový úřad pro jaderné zbraně omezuje personál

  17:36
Americký Národní úřad pro jadernou bezpečnost (NNSA), který se stará o jaderné zbraně Spojených států, od pondělí posílá většinu svých zaměstnanců na nucenou neplacenou dovolenou. Děje se tak poté, co NNSA vyčerpal peníze na personál v důsledku neschváleného financování federální vlády a omezení jejího provozu, takzvanému shutdownu, který trvá už dvacátým dnem.
NNSA má v gesci údržbu čtyř základních amerických jaderných hlavic.
Podle stanice CNN na 1 400 zaměstnanců NNSA obdrželo oznámení, že dostali neplacené volno. Na svých pozicích tak v této agentuře zůstane méně než 400 zaměstnanců.

Přímé provozování jaderných zbraní sice spadá do kompetencí Pentagonu, NNSA je však klíčovou součástí jaderné kapacity USA, připomíná server Politico. Úřad, který spadá pod ministerstvo energetiky, totiž zajišťuje navrhování, výrobu, údržbu, modernizaci a zabezpečení jaderných hlavic.

Americký shutdown pokračuje. Senátoři opět neschválili financování vlády

Dohlíží také na jaderné pohonné systémy námořnictva a řídí programy prevence šíření jaderných zbraní. Má bezmála dva tisíce federálních zaměstnanců, kteří dohlížejí na přibližně 60 tisíc dodavatelů.

Je to poprvé, co NNSA v době omezení fungování federálních úřadů poslala své zaměstnance na nucenou dovolenou. Ministr energetiky Chris Wright v pondělí při projevu v Nevadě podle agentury AFP řekl, že plánuje zdůraznit dopad shutdownu na jaderné zbraně jako prostředky odstrašování.

Do USA dorazil velký politický cirkus zvaný shutdown. Skrývá daleko větší bitvu

Spojené státy disponují 5 177 jadernými hlavicemi, přičemž k okamžitému použití jich je připraveno 1 770, píše AFP s odvoláním na odborný časopis Bulletin of the Atomic Scientists.

Americká federální vláda nemá schválené financování od 1. října, kdy v USA začal nový rozpočtový rok. Zákonodárci se zatím nedokázali shodnout na zákoně, který by alespoň na přechodnou dobu financování zaručil. Jeden návrh schválila Sněmovna reprezentantů a republikáni usilují o to, aby ho schválil i Senát. Protože ale návrh musí podpořit nejméně 60 senátorů ze 100, potřebují i několik hlasů z demokratického tábora. Demokraté však odmítají opatření podpořit bez ústupků ze strany vládní většiny.

Další oběť amerického shutdownu. Klíčový úřad pro jaderné zbraně omezuje personál

