Třetina třináctiletých v USA zažila sexting, rodiče musí děti více hlídat

Průzkum za devět měsíců prošel asi 54 milionů textových zpráv a přibližně jeden a půl milionu hodin, během kterých děti chytré telefony používaly. Cílem bylo odhalit, jak často si americké děti posílají sexuální obsah.

Z šetření vyplynulo, že téměř čtvrtina dětí ve věku třinácti let byla požádána o zaslání své nahé fotografie nebo sama někoho požádala o její zaslání.

Více než 15 procent osmiletých dívek s chytrým telefonem bylo podle studie vystaveno zprávám se sexuálně explicitním obsahem. Ve věku třinácti let už nějakou formu sextingu zažila téměř třetina všech dětí se smartphonem.

Ačkoli se problematika sextingu týká obou pohlaví, osmiletých chlapců se s ním setkalo méně: 5,9 procenta. Ve věku šestnácti let poté sexting zažilo 44,4 procenta dívek a 36,8 procenta chlapců.

Sexting za sebou zanechává stopy už napořád

Odborníci také zjistili, že u dětí ve věku mezi deseti a sedmnácti lety nebylo sexuální chatování ve 40 procentech případů vzájemné. Ve zbývajících případech naopak konverzace sexuální povahy probíhala oboustranně.



Sexting děti provozují buď mezi sebou, s neznámými lidmi, které potkaly na internetu, nebo na veřejných fórech používaných mnoha anonymními uživateli.

Zatímco v mladším věku může sexting probíhat jako hra, později zahrnuje chatování popis sexuálních aktivit či výměnu choulostivých fotografií a videí.

„Sexting nutí nezletilého, aby byl spíše aktivním účastníkem než pasivním pozorovatelem. Zahrnuje interakce s jinými lidmi, a to včetně těch neznámých, jejichž přístup k dítěti může napáchat velké škody,“ uvádí studie.

Podle ní sexting zanechává navždy stopu, a to ve formě textů, fotografií a videí, kterou budou dítě všude pronásledovat mnoho dalších let.

Kolik ti je a jak vypadáš?

Průzkum provedla americká společnost Jiminy, která vyvinula aplikaci monitorující dětské užívání telefonů. Její experti použili k analýze algoritmy, které anonymizovaly zprávy dětí. Program posléze našel klíčová slova, fráze nebo emotikony, které jasně souvisely se sexuálním chováním.



Mezi populární emotikony při sextingu patřil například obrázek fialového lilku, samolibě se šklebící obličej, obrázek otevřených úst nebo obrázek oranžové broskve. Mezi běžné fráze patřily otázky směřující na stáří nebo vzhled dětí. Často používanými slovy byly například „kalhotky“ či „olizování“.

„Rodiče potřebují transparentnost, aby mohli dětem pomoci a naučit je, co je pro ně nebezpečné. A to se stane jen za předpokladu, že jsou informováni o tom, s jakými problémy se jejich děti potýkají,“ uvedl pro list New York Post ředitel Jiminy Tal Guttman.

Společnost chce podle Guttmana svým průzkumem vrhnout světlo na alarmující frekvenci a povahu sextingu a přispět k lepší vybavenosti rodičů, aby byli schopni se s tímto citlivým tématem zdárně vypořádat.

Sexting se podle studie rychle stává normativní formou sexuálního zkoumání mezi dětmi i dospívajícími. Rodiče by proto měli počítat s možností, že se jejich děti někdo pokusí kvůli sextingu kontaktovat. A to nejen z řad úplně cizích lidí, ale také z okolí jejich známých.

S dětmi je zapotřebí o rizicích aktivně mluvit

Stejně tak by rodiče měli být podle odborníků připraveni na možnost, že jejich děti někomu sami napíšou a budou si s ním posílat sexuálně laděné zprávy.

„Doporučujeme, aby se rodiče snažili být kvůli všudy přítomnému sextingu co nejvíce informováni o aktivitách svých dětí a aktivně s nimi mluvili o možných rizicích takového chování. A to v mnohem nižším věku, než si myslí,“ uzavírá studie.

Sexuální obtěžování dětí na internetu se nevyhýbá ani Česku. Reportér MF DNES na jaře nalákal na falešný profil třináctileté Aničky muže, který se z ní snažil na severu xchat.cz vymámit intimnní fotografie. Sám dívce zaslal několik snímků a videí, na kterých je nahý nebo masturbuje.

Muž dívce celou dobu opakoval, aby diskuzi důsledně mazala. Své chování následně obhajoval tím, že každý je svým způsobem zvrhlý. Kriminalisté muže na podzim obvinili ze čtyř trestných činů a hrozí mu až pětiletý trest vězení.

Čeští policisté od začátku letošního roku řešili téměř tři sta případů, které souvisejí s obtěžováním dětí na internetu. Sexuální predátory nejčastěji podezírají ze sexuálního nátlaku nebo ohrožování výchovy dítěte.

Možnost dopadení pachatele je podle policie mnohem vyšší, pokud rodiče odhalí nebezpečné chování včas a následně spolupracují s vyšetřovateli. Případů podle statistik přibývá, důvodem je především nárůst uživatelů sociálních sítí. Internet totiž pachatelům posyktuje anonymitu.

