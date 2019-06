Mnozí Američané podporují socialismus, chtělo by ho 40 procent národa

12:55 , aktualizováno 20:16

Čtyřicet procent Američanů by raději žilo v socialistické než kapitalistické zemi. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu, podle kterého by levicový politický systém preferovala většina amerických žen, zatímco muži vůči němu zůstávají obezřetní. Respondenti se však v některých případech neshodli, co s sebou socialismus vlastně nese.