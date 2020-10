GLOSA: Vyhraje Trump, nebo Biden? Víme předem, jak to všechno bude

Přinášíme dva utopické mírumilovné scénáře. I když...

1 Vyhraje Biden

Už je to jasné, ve volbách zvítězil 77letý kmet a milovník železniční dopravy Biden! Bude se moci těšit, že se stane nejstarším prezidentem USA v historii. Čeká se už „jen“ na to, až Trump uzná prohru.

Zbytek věrných spolupracovníků se šéfa Bílého domu snaží přesvědčit, aby vystoupil s projevem a pogratuloval soupeři. Dlouho marně. Trump sedí se založenýma rukama za stolem a odmítá se hnout. Nakonec pomůže až příjezd Lorenza Lamase, který dosavadního prezidenta před volbami podporoval.

Trump ustupuje a posílá místo sebe manželku Melanii, aby ponižující slova pronesla za něho. Pak nastupuje do Air Force One a nechává se dopravit na Aljašku ve víře, že tak opouští USA, jak v případě vítězství svého soka, „nejhoršího kandidáta v dějinách“, slíbil.

Biden konečně může pronést děkovnou řeč. Drží svou choť Jill kolem pasu a oba s úsměvem mávají do kamer. „Bez vás bych George Bushe neporazil,“ vyjadřuje někdejší viceprezident vděčnost svým podporovatelům. Manželka do něj nenápadně vráží loktem a koutkem úst šeptá: „Trumpa“. „Cože? Pumpa?“ ptá se polohlasem Biden, zatímco oba pořád s úsměvem mávají. Na CNN mezitím hovoří Hillary Clintonová a nabízí své služby: „Myslím, že mám Americe pořád co dát.“

To už se ale moderátor obrací na experta Johna Whitea z University of Maine s prosbou, aby okomentoval výsledky. „Není to překvapení, potvrdilo se, co dlouhodobě ukazovaly průzkumy. Biden si dokázal voliče v klíčových státech získat zkušenostmi a rozvahou. Američané Trumpovi neodpustili jeho přístup k pandemii covidu-19 a potvrdili, že takového magora už prostě v Bílém domě nesnesou,“ říká White.



Proud Boys a další bojůvky mezitím čekají na Trumpův twitterový pokyn k ozbrojenému povstání. Jakmile se na jeho profilu po čase opět objeví šifra Covfefe, chápají se zbraní.

2 Vyhraje Trump

Vladimir Putin s mluvčím Kremlu Peskovem sedí s popcornem v křeslech před televizí a smíchy se popadají za břicha. Putin má natažené nohy na zádech Gerharda Schrödera, jenž klečí na čtyřech. Nálada v Moskvě je natolik výtečná, že agentura TASS v euforii vydává zprávu popírající hackerské útoky na americký volební proces ještě předtím, než je z nich Rusko obviněno.

Rozjařený Trump přichází na pódium, jednou rukou drží Melanii a druhou mává. Jakmile zastaví, první dáma svou ruku z té jeho rychle vytrhne. V její tváři je patrné obvyklé pohrdání a zhnusení. Čtrnáctiletý syn Trumpových Barron se nudí jako před čtyřmi lety. Znovuzvolený prezident slibuje, že zařídí zvýšení tlaku vody ve sprchách a na WC, a jeho voliči jásají. Clintonová doma zvrací, rve si vlasy a odbíhá zpět do lesů, v nichž tehdy strávila podzim po své porážce. Nyní již natrvalo.



Na CNN promlouvá John White. „Opět se ukázalo, jak jsou průzkumy zavádějící. Biden byl pro voliče příliš senilní. Potvrdilo se, že Američany pandemie nezajímá, chtějí silného charismatického vůdce, jímž Trump je. Taky se jim líbilo, jak Mike Pence zůstal ve viceprezidentské debatě klidný, když mu na hlavě přistála moucha.“

Ve městech napříč zemí vyrážejí do ulic příznivci Antify a propukají rasové nepokoje.