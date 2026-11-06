Tři popravy za jediný den. Florida vykonala letos už 19. trest, vyrovnala rekord

Souběh tří poprav ve Spojených státech přitom nastal týž den, kdy kalifornský guvernér Gavin Newsom oznámil, že před koncem svého mandátu hodlá v tomto státě zmírnit tresty smrti všem odsouzeným na doživotí.
K popravám ve třech amerických státech za jediný den došlo také letos v srpnu, ale předtím se tak stalo naposledy v roce 2010.
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Newsomův plán by podle odborníků znamenal největší hromadné udělení milosti v americké historii. Guvernér takovou pravomoc má, v případě Kalifornie se to ale týká jen zhruba 40 procent těchto rozsudků, u zbývajících je zapotřebí souhlas soudu. V Kalifornii se poslední poprava konala před 20 lety a k nejvyššímu trestu je v tomto státě v současné době odsouzeno 548 lidí.
Na Floridě ve čtvrtek zemřel po smrtící injekci ve věznici ve městě Starke 64letý Jesse Guardado, který v roce 2004 ubodal 75letou Jackie Maloneovou a ukradl jí šperkovnici a 80 dolarů na drogy. Florida vykonala více než polovinu z letošních 35 poprav v celých Spojených státech a do konce roku plánuje ještě dvě exekuce. Guvernér Ron DeSantis odejde z úřadu už v lednu.
V Alabamě zemřel po injekci 54letý Michael Taylor, který v roce 1991 ve svých 19 letech ubil při loupeži v Gadsdenu kovovou tyčí 83letého Ivana Moorea a jeho 79letou manželku Lucille. Stát změnil metodu popravy, neboť soud označil udušení dusíkem za protiústavní, ačkoli si ji Taylor zvolil.
Guvernérka Kay Iveyová odmítla Taylorovi změnit trest na doživotí, jak žádali odpůrci trestu smrti mimo jiné s ohledem na jeho věk v době, kdy zločin spáchal. „Kalifornie možná nechává své zločince uniknout spravedlnosti, ale Alabama ne. U nás dodržujeme zákon a vždy budeme,“ uvedla Iveyová.
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V Indianě byl ve čtvrtek časně ráno popraven 50letý Jeffrey Weisheit, který v naději na zmírnění nejvyššího trestu přiznal, že v roce 2010 zabil při požáru domu u Evansvillu dvě děti své přítelkyně. Tamní guvernér Mike Braun mu však rovněž odmítl trest zmírnit.
Debatu o budoucnosti trestu smrti v USA začátkem října opět rozvířila nezdařená poprava v Tennessee. Odsouzená vražedkyně Christa Pikeová na konci září přežila dvě smrticí injekce pentobarbitalu, což se ještě nikdy nestalo. Právní tým odsouzené žádá, aby byl její trest nyní změněn na doživotní vězení bez možnosti předčasného propuštění.