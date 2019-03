Americká krajní pravice financuje kampaně v Evropě, prosazuje své zájmy

Autoři analýzy se jejím zveřejněním trefili do doby, kdy se západní demokracie zabývají problematikou ovlivňování a financování politiků z neznámých zdrojů. A to především v souvislosti s blížícími se květnovými volbami do Evropského parlamentu. Právě krajně pravicovým uskupením totiž dávají předvolební průzkumy velkou naději na úspěch.



Žádná ze skupin, na které se organizace OpenDemocracy zaměřila však neuvádí identitu svých finančních podporovatelů. Veřejně dostupné finanční spisy však ukázaly, že patnáct amerických neziskových organizací utratilo v Evropě mezi lety 2008 a 2017 téměř jednapadesát milionů dolarů.

Ačkoli dokumenty podle stanice Deutsche Welle neuvádějí konkrétní účel financí, podle OpenDemocracy posloužily například k lobování za úředníky Evropské unie, napadání zákonů proti projevům nenávisti nebo podpoře kampaní proti potratům či právům homosexuálů a jiných společenských minorit.

Dvě organizace uvedené ve zprávě mají přímé vazby na vládu Spojených států. Hlavní poradce Amerického centra pro právo a spravedlnost Jay Sekulow je totiž zároveň jedním z právníků amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Druhá organizace Aliance obrany svobody (ADF) pro změnu obdržela miliony dolarů od nadace spojené s političkou Betsy DeVosovou, která zastává v Trumpově vládě post ministryně školství.



ADF se podle listu The Guardian podílela například na kampani ve prospěch zákona na Belize, který by trestal homosexuální styk desetiletým trestem vězení. Tato organizace utrácí v Evropě každý rok přibližně dva miliony dolarů (45 milionů korun).

Další pochybnou organizací je Actonův institut pro studium náboženství a svobody, který spolupracoval s římským analytickým centrem napojeným na krajně pravicového stratéga Steva Bannona, který se podílel na Trumpově předvolební kampani. Bannon se nedávno angažoval také v založení institutu „The Movement“ v Bruselu, jehož cílem je poskytovat poradenství a podporu pravicovým populistům napříč kontinentem.



Vazby na krajně pravicové politiky v Maďarsku, Španělsku, Polsku nebo Srbsku má poté organizace Světový kongres rodin, který sdružuje ultrakonzervativní americké aktivisty.



Veřejné spisy podle pracovníků OpenDemocracy ukazují, že mnoho ze zmíněných skupin v posledních letech své výdaje v Evropě zásadně zvýšily. Skutečná částka investovaných peněz bude navíc podle autorů zprávy mnohem vyšší, protože dostupné dokumenty neukazují data za rok 2018 ani peníze vynaložené církvemi, které neposkytují veřejně dostupné informace.

