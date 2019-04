Patřila k posledním otrokům dovezeným z Afriky do USA, zemřela v roce 1937

Hannah Durkinová z britské univerzity v Newcastlu přišla na stopu jedné z posledních dovezených otrokyň, která zemřela až těsně před druhou světovou válkou, čirou náhodou, když prováděla jiný výzkum. Několik zdrojů totiž opakovaně zmiňovalo ženu jménem Redoshi. Její osud se nyní podařilo Durkinové odhalit s pomocí archivních materiálů.



Redoshin příběh se začal psát v Beninu, odkud ji jako dvanáctiletou v roce 1860 unesli obchodníci s lidmi, kteří ji naložili na poslední známou otrokářskou loď Clotilda směřující do USA. Na její palubě cestovalo 116 mužů, žen i dětí, kteří se měli ve Spojených státech stát otroky. Redoshi se musela během plavby provdat za muže známého pod jménem Billy.

Po příjezdu do USA dívku společně s jejím manželem zakoupil Washington Smith, který byl nejen zakladatelem banky v Selmě, ale také vlastníkem bavlníkové plantáže Bogue Chitto v Alabamě. Tam musela dívka přijmout nové jméno Sally Smithová a dalších pět let pracovat na polích i v domácnosti svého majitele až do doby, než americká vláda zrušila otroctví.

I poté zůstala Redoshi společně se svým manželem a dcerou na Smithově plantáži dalších sedmdesát let. Její příběh zaznamenali v roce 1865 lidskoprávní aktivisté, jejichž práce posloužila Durkinové jako jeden ze zdrojů.

Redoshi zemřela v Alabamě roku 1937, tedy o dva roky později než Oluale Kossola. Ten byl až doposud považován za nejpozději zemřelého bývalého otroka, který byl dovezen do USA. Přestože jiní lidé narození do otroctví žili déle než Redoshi, tato žena se podle Durkinové stala posledním známým člověkem z generace, která byla donucena odejít z Afriky do USA.

The last survivor of a U.S. slave ship was named Redoshi & renamed Sally Smith.



Mrs.Smith died in 1937.



SAME YEAR government-paid workers took these photos of former slaves (1937-1938).



SAME YEAR Gen. Colin Powell & Rep. @EleanorNorton were born.



Was Slavery that long ago? pic.twitter.com/dlOAutKQXS