Bílí jsou privilegovaní, vtloukají dětem do hlav v New Yorku. Rodiče se bouří

Poprvé nespokojenost rodičů zazněla koncem dubna v otevřeném dopise odsuzujícím „nové obsedantní zaměření na rasu a identitu“ na Brearley School, jedné z nejlepších soukromých škol v New Yorku.



Nedlouho poté se přidal otec, jehož dcera navštěvovala jinou prestižní školu na Manhattanu. Oznámil, že ji tam už nebude posílat. „Škola sáhla k cenzuře knih a učí mimořádně rozporuplnou myšlenku, že v této zemi existují pouze dvě skupiny, a to oběti a utlačovatelé,“ prohlásil muž.

Nyní rodiče, kteří mají děti ve školách po celém městě, vytvořili podle listu The Times alianci proti „antirasistickému kurzu“, jenž řada škol zařadila do vyučování v souvislosti s loňskou vraždou černocha George Floyda a následnými demonstracemi proti rasové nespravedlnosti napříč USA.



Skupina, která si říká Nadace proti intoleranci a rasismu (FAIR), tvrdí, že vzdělávací instituce prosazují „cynickou a netolerantní rétoriku“. „Ta vyžaduje, abychom se na sebe navzájem dívali na základě neměnných vlastností, jako je barva pleti, pohlaví nebo sexuální orientace,“ líčí.

K jejím členů patří také pětačtyřicetiletý Andrew Guttman, jenž stojí za otevřeným dopisem pro vedení Brearley School, které rodičům za vzdělání jejich dětí účtuje 54 tisíc dolarů (1,2 milionu korun) ročně.



Guttman prohlásil, že škola novou výukou znesvěcuje dědictví Martina Luthera Kinga tím, že sleduje „každý prvek vzdělávání, každý aspekt historie a každý aspekt společnosti optikou barvy pleti a rasy“.



Nebudu se omlouvat za to, že jsem běloch

Také další otec, Harvey Goldman, uvedl, že svou devítiletou dceru odhlásil z Heschel School na manhattanské Upper East Side kvůli demagogii. „Učili mou dceru, že má bílé privilegium. Za to se ale nemusíme omlouvat. Pokud někdo naznačuje, že ano, je to urážka,“ prohlásil Goldman.

Vedoucí Brearley School Jane Friedová v dopise rodičům uvedla, že mnoho členů školní komunity považuje Guttmanovy názory za „hluboce urážlivé a škodlivé“. Heschel School záležitost nechtěla komentovat.

Advokátka Maud Maronová uvedla, že nelibost vyjadřují i rodiče dětí na státních školách. „Je to rozporuplná, ošklivá ortodoxie a průmysl za milion dolarů,“ řekla Maronová, která má na městských školách čtyři děti.



„Tento vzdělávací program začal s dobrým úmyslem, ale stal se z něho kult. Je to velmi zákeřné, protože na první pohled to vypadá dobře. Kdo by se nechtěl zúčastnit kurzu, jak být méně rasistický,“ uvedla.



FAIR nyní žádá další rodiče, aby podepsali petici, že jsou „proti „znevažování jednotlivců na základě okolností jejich narození“. Zatím ji podepsalo šest tisíc lidí.