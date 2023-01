Bigo byl tady, vzkázal Pelosiové. Pyká za to, že se rozvalil u jejího stolu

Barnett, přezdívaný Bigo, byl v roce 2020 zaměstnancem stavební společnosti a Trumpovým zarytým podporovatelem. Turbulentních osm týdnů po prezidentských volbách v listopadu 2020, po nichž Trump neuznal svou porážku v souboji s Joem Bidenem, vyvrcholilo útokem davu na budovu Kongresu v den, kdy se obě jeho komory chystaly stvrdit Bidenovo vítězství.

Porotci u soudu vyslechli, že Barnett do Kongresu vešel s holí, na jejímž konci měl paralyzér o napětí 950 000 voltů. Kromě nedovoleného držení zbraně byl muž odsouzen za vniknutí do budovy s omezeným přístupem, maření úředního řízení, narušení veřejného pořádku a čtyř přestupků, z nichž jedním byla krádež vládního majetku.

Barnett v kanceláři Pelosiové, tehdy třetí nejvýše postavené političce v USA, zapózoval pro fotografii, ukradl obálku s elektronickým podpisem Pelosiové a na stole nechal sprostý vzkaz „Nancy, Bigo byl tady, ty k....!“.

Řízl se o papír, hájí ho

U soudu Barnettovi obhájci argumentovali, že jejich klient se, když bral obálku do ruky, řízl o papír. Na obálce zůstala krev a on ji proto musel vzít z budovy ven, aby nedošlo k biologické kontaminaci. Uvedli také, že obálku neukradl, protože nechal na místě 25 centů (5,50 Kč), což podle nich byla „spravedlivá kompenzace“. Obhájci rovněž tvrdili, že do Kongresu nevstoupil dobrovolně, jelikož jej tam zanesl dav. Úřední řízení Barnett podle advokátů nemařil, jelikož Kongres jej kvůli útoku přerušil už o několik desítek minut dříve, a k jeho holi advokáti uvedli, že nešlo o zbraň, jelikož paralyzér na jejím konci byl rozbitý, píše list The Washington Post.

Sám Barnett pak u soudu prohlásil, že je křesťan, nechoval se tak, jak by si býval přál, a omluvil se za sprostý vzkaz, který v kanceláři zanechal.

Barnettovi hrozí za maření úředního řízení, nejvážnější ze zločinů, z nichž byl shledán vinným, až 20 let za mřížemi. Na základě jiných již udělených trestů v souvislosti s útokem na Kapitol lze soudit, že soud se uchýlí k mnohem mírnějšímu trestu. Průměrná délka trestu pro ty, kteří vnikli 6. ledna 2021 do Kapitolu, a byli odsouzeni za zločin, je podle databáze listu The Washington Post 33 měsíců vězení.