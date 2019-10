Soud zamítl Assangeovi odklad, o jeho vydání do USA rozhodne na jaře

Assangeův právník tvrdil, že jeho klient potřebuje více času na přípravu a žádal o tříměsíční odklad slyšení, soudkyni Vanessu Baraitserovou ale nepřesvědčil. Assange, který se pondělního stání zúčastnil osobně, podle agentury AP vypadal zdravě, i když hodně zhubnul.



USA nejprve Assange obvinily z průniku do počítačů ministerstva obrany, za což mu hrozilo maximálně pět let vězení.

V květnu však Washington obvinění rozšířil o další téměř dvě desítky trestných činů včetně nezákonného zveřejnění tajných dokumentů, kterým Assange údajně ohrozil americkou bezpečnost. Pokud by jej soud shledal vinným ze všech, hrozilo by mu až 175 let ve vězení.

Za účelem získání informací se Assange podle americké prokuratury spikl s bývalým specialistou vojenské tajné služby Bradleym Manningem, který mu pomohl získat tajné dokumenty týkající se válek v Iráku a Afghánistánu.

Materiály zveřejnil internetový portál WikiLeaks, který se zaměřuje na zveřejňování tajných vládních dokumentů a dalších citlivých a někdy i šokujících dat, například údajů o velkých firmách či o tajných operacích a zabíjení civilistů americkou armádou.

Britská policie zatkla nyní osmačtyřicetiletého Australana letos v dubnu na ekvádorské ambasádě v Londýně poté, co mu vláda jihoamerické země zrušila azyl.

Na velvyslanectví se Assange uchýlil v červnu 2012. O vydání Australana usiluje také Švédsko, kde čelí obvinění ze znásilnění. Assange jej odmítá a označuje za zástěrku snahy dostat jej do USA.

Formální souhlas s vydáním Assange do USA sice již podepsal britský ministr vnitra, konečné slovo ale bude mít právě justice.

