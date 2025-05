Spojené státy získaly nové zpravodajské informace, které naznačují, že Izrael chystá možný úder na íránská vojenská zařízení. Uvedla to v úterý večer stanice CNN s odvoláním na několik amerických...

Plán přípravy systému pro varování přes mobilní telefony při mimořádných událostech projedná vláda. Vybudování systému Cell Broadcast by podle materiálu ministerstva vnitra mělo stát vyjít na zhruba...

Oči plné nenávisti. Jak Goebbels probodl pohledem židovského fotografa

Rozdával úsměvy na všechny strany, ale pak pohled Josepha Goebbelse náhle potemněl. To když se dostal do hledáčku Alfreda Eisenstaedta. „Ten snímek by mohl mít název ‚Od Goebbelse s láskou,‘“...