VIDEO: V americké Virginii se srazilo 69 aut, zranily se desítky lidí

Na mezistátní silnici se srazilo přesně 69 automobilů a nákladních vozů. Policie musela kvůli hromadné srážce uzavřít provoz v obou směrech. Vozidla na sobě byla po nárazu tak namáčklá, že hasiči a záchranáři museli podle stanice CNN doslova chodit od auta k autu a pomáhat uvězněným lidem ven.

Podle virginské policie se nehoda odehrála na mostě Queens Creek těsně před osmou hodinou ráno. Přestože policie přesné příčiny nehody zatím vyšetřuje, velkou roli podle ní sehrála hustá mlha a námraza na silnici.

Při nehodě se podle policejní mluvčí Michelle Anayaové zranilo jednapadesát lidí. Dva z nich jsou po nehodě v kritickém stavu, dalších jedenáct má vážná zranění, ale jejich život není ohrožen. „Mohlo to být mnohem horší,“ uvedla pro stanici CBS Anayaová.

Ivan Levy byl v neděli ráno na cestě do práce ve Williamsburgu, když zpozoroval hustou mlhu a začal zpomalovat. Měl štěstí a stihl zabrzdit včas. „Najednou jsem před sebou uviděl auta, jak se na sobě hromadí,“ popsal Levy, jehož manželka jela v dalším autě stovky metrů před ním.

Alena Levyová nedokázala zastavit a nabourala do ostatních před sebou. „Bylo to strašidelné,“ řekla Levyová, která skončila s lehčím zraněním v nemocnici. Její manžel se rozběhl k nehodě, aby svou ženu našel a pomohl jí. „Byla naštvaná, že zničila auto. Ale je to jen plech, není to důležité,“ uvedl.