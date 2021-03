Najít nestranné porotce je problém. Hlavní proces v kauze Floyd odstartoval

Ostře sledovaný soud začíná výběrem poroty, na který soudce Peter Cahill vyčlenil tři týdny. Prezentace úvodních argumentů začne podle agentury AP nejdříve na konci měsíce.



Selekce členů poroty měla původně začít v pondělí, Cahill ale záležitost odsunul kvůli sporu kolem snahy prokuratury přidat ke zmíněným dvěma bodům obžaloby ještě obvinění z vraždy třetího stupně.

Odvolací soud předtím nařídil zvážení tohoto kroku, načež obhajoba avizovala odvolání k nejvyššímu soudu státu Minnesota.



Cahill nakonec nevyhověl žádosti obžaloby, aby se se zahájením výběru poroty počkalo do konce dílčího sporu, a oficiální začátek celého procesu s Chauvinem se tak dál neodkládal.

Prokurátoři a tým obhajoby se už v pondělí dohodli, že na základě jejich odpovědí v podrobném dotazníku odmítnou 16 z prvních 50 posuzovaných kandidátů do poroty.

Lidé chtějí v porotě „vyjádřit svůj názor“

Podle agentury Reuters bude složité najít mezi obyvateli Minneapolisu nestranné porotce poté, co Floydova smrt spustila masivní protestní hnutí, zatímco obrázek tváře zesnulého černocha se stal mezinárodním symbolem.

Složitost situace ilustroval už pohovor s první kandidátkou, která v dotazníku uvedla, že se chce soudu účastnit, aby vyjádřila svůj názor ohledně „nespravedlivé smrti George Floyda“.

Obhajoba, která může stejně jako obžaloba bez udání důvodu z výběru vyřadit až 15 kandidátů, ženu poslala domů. Později byli odmítnuti i další kandidáti, odpoledne místního času už ale porota měla své první dva členy.

Soud s Chauvinem by ovšem brzy mohl být kvůli tahanici kolem možného třetího obvinění přerušen na několik týdnů nebo na celé měsíce, píše AP.



Prokuratura nyní žádá odvolací soud, aby proces na dobu projednávání dané věci zastavil. Vyšší instance se k žádosti ihned nevyjádřila a Cahill v pondělí uvedl, že postup svého procesu nehodlá dále blokovat, pakliže mu to nebude nařízeno.

Přidání obvinění z vraždy třetího stupně by podle odborníků zvýšilo pravděpodobnost odsuzujícího verdiktu. Za daný zločin hrozí ve státě Minnesota až 25 let za mřížemi, za vraždu druhého stupně až 40 let.

AP podotýká, že Chauvin by zřejmě v případě uznání viny dostal výrazně nižší trest, protože by se jednalo o jeho první odsouzení.

Zlomový moment v debatě o policejním násilí

Jak píše agentura Reuters, začínající proces je vnímán jako zlomový moment v debatě o policejním násilí na černoších v zemi s dlouhou historií rasových nespravedlností.



Zároveň platí, že policisté v USA skoro nikdy nejsou u soudu uznáni zodpovědnými za zabití civilisty, nehledě na to, zda byl dotyčný při zásahu ozbrojený nebo z jak závažného činu jej strážce zákona podezíral.

Pokud jde o Floyda, ten u sebe zbraň neměl, když se jej loni 25. května Chauvin a jeho kolegové pokoušeli zadržet na základě informace, že předtím zaplatil za cigarety padělanou bankovkou.

Následné protesty v některých případech provázely výtržnosti, rabování a zapalování budov zažilo několik velkých měst včetně Minneapolisu. V centru největšího města Minnesoty se nyní kvůli obavám z nových nepokojů objevují zátarasy.



Soud s Chauvinem kromě toho provází opatření proti šíření koronaviru. Podle AP v soudní síni tradiční systém nahradila řídce rozestavěná místa pro porotce a omezený počet právníků a novinářů, přičemž jsou „všude“ bariéry z plexiskla a dezinfekční prostředky.