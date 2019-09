Warrenová poprvé vede mezi demokraty, porazila by Bidena i Sanderse

Podle národního průzkumu společnosti Qunnipiac, který byl zveřejněn ve středu, by Warrenová získala v souboji s ostatními demokratickými kandidáty 27 procent. V těsném závěsu se za ní s 25 procenty drží Biden. Překvapením je výsledek Sanderse, který klesl s 16 procenty na třetí místo.

Ačkoli je Warrenová s přihlédnutím k možné chybě na podobné pozici jako Biden, poprvé se v národním průzkumu prodrala na vedoucí příčku mezi demokraty. Ještě předtím jí přisoudily vítězství také průzkumy ve státech Iowa nebo New Hampshire.

Národní průzkum nicméně přinesl špatné zprávy pro kalifornskou senátorku Kamalu Harrisovou, kterou by chtěla v Oválné pracovně jen tři procenta voličů. Starosta města South Bend v Indianě Pete Buttigieg by dostal sedm procent. S rovnou nulou by dopadl nejhůře senátor za New Jersey Cory Booker.

Podle nedělního průzkumu společnosti Des Moines Register, Mediacom a CNN by Warrenová s přehledem ovládla Iowu, kde by získala 22 procent, Biden by dostal 20 procent. Sanderse by chtělo jedno procento voličů, což je o dva procentní body více než by získal Buttigieg.

Dva úterní průzkumy veřejného mínění ukázaly, že Warrenová prudce nabírá voliče také v New Hampshiru, kde by podle Univerzity v Monmouthu získala 27 procent, Biden by dostal o dvě méně. Přestože Sanders v New Hampshiru při demokratických primárkách v roce 2016 vyhrál se ziskem 61 procent hlasů, nyní by si odnesl 11 procent.

Warrenová přetahuje stoupence Sandersovi

Ačkoli v Nevadě zvítězil Biden s 23 procenty, Warrenová by brala 19 procent hlasů, což je pro ni jednoznačně úspěch. Warrenová ve středu oznámila, že hodlá za prezidentskou kampaň v Iowě, New Hampshiru, Nevadě a Jižní Karolíně utratit nejméně 10 milionů dolarů (235 milionů korun). Tyto státy budou v příštím roce volit v demokratických primárkách jako první.

Předchozí průzkum Qunnipiacu přitom ještě v srpnu přiřknul Warrenové 19 procent, zatímco Biden bral 32 procent.

Warrenová, kterou média stejně jako Sanderse označují za reprezentantku radikální levice v Demokratické straně, stoupala v žebříčku postupně už od jara. Od března do května získala pět procent, další tři procenta v červenci a v srpnu její preference vzrostly dokonce o osm procent.

Podle televize Fox News odebírá massachusettská senátorka stoupence především Sandersovi. Nyní je hlavní favoritkou pro demokratické voliče mladší 45 let a pro ty, kteří se označují za „velmi“ liberální. Biden má naproti tomu vysokou oblibu mezi Američany staršími 45 let.