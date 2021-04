Na americké střední škole střílel student, jednoho policistu vážně zranil

Policie uvedla, že kolem 15:15 místního času (21:15 SELČ) obdržela hlášení, že se v budově školy pohybuje člověk se zbraní. Po příjezdu strážníků se tato osoba schovávala na záchodech a policisté jí přikázali, aby vyšla ven.



Jelikož podezřelý neuposlechl, tak policisté vstoupili dovnitř. Útočník v tu chvíli začal střílet a jednoho ze strážníků strefil do stehna. Policisté palbu opětovali a podezřelého zastřelili. Později oznámili, že šlo o jednoho ze studentů školy, blíže jej však neidentifikovali. Motiv jeho jednání je nyní neznámý.

Úřady po přestřelce školu uzavřely a rodiče si chodili vyzvedávat děti na hřiště u zadní části budovy. Poraněný policista byl ve vážném stavu převezen do nemocnice, podle lékařů však není v ohrožení života.

„Je při vědomí a v dobré náladě (...). Bude v pořádku. Poděkovala jsem mu za to, že riskoval svůj život, aby ochránil studenty a zaměstnance ve škole. Řekl, že je raději raněný on, než aby se něco stalo někomu jinému,“ řekla televizi CBS News starostka Knoxvillu Indya Kincannonová.

Událost nadále vyšetřují místní úřady, pomáhají jim rovněž odborníci z federálního Úřadu pro alkohol, tabák, zbraně a výbušniny (ATF).

