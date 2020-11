Koho volila Georgia a Nevada? Souboj Trumpa a Bidena o Bílý dům vrcholí

Sledujeme online 15:28 , aktualizováno 15:39

Již zanedlouho by mohlo být známo, kdo se stane příštím prezidentem USA. Finišuje sčítání v Georgii a v Severní Karolíně, kde už je zaevidovaných 95 procent odevzdaných hlasů. Kolem 18:00 SEČ by měla zveřejnit další výsledky Nevada. Některá média již přitom přisuzují Arizonu Bidenovi a operují s tím, že si zajistil 264 volitelů. Výhra v Nevadě, která disponuje šesti voliteli, by ho tak poslala do Bílého domu.