Americké úřady letos zatím evidují 2371 lidí nakažených spalničkami. Loňská bilance činila 2289 potvrzených případů. Vyšší počet nakažených v porovnání s letošním rokem byl ve Spojených státech naposledy zaznamenán v roce 1991.
Moderátorka CNN Dana Bashová Kennedyho vyzvala, aby promluvil přímo k americkým rodičům a vyzval je, aby své děti nechali naočkovat proti spalničkám, „protože je to bezpečné a pomůže jim to zachránit jejich dětem život“.
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„Rodiče by měli své děti nechat očkovat proti spalničkám. Vakcína proti spalničkám je efektivní, předchází spalničkám ve zhruba 97 procentech případů. Lidé by se měli nechat očkovat,“ odpověděl ministr zdravotnictví.
Později prohlásil, že lidé by měli dostat kombinovanou vakcínu proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Tato vakcína, která je hlavní ochranou proti spalničkám, se ovšem stala terčem odpůrců očkování.
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Kennedyho výzva Američanům je ostrým odklonem od jeho předchozích postojů k očkování. Nynější člen administrativy republikánského prezidenta Donalda Trumpa byl doposud jedním z předních zastánců dezinformací zpochybňujících účinnost a bezpečnost vakcín. Od nástupu do úřadu očkování proti spalničkám prezentoval jako osobní volbu a tvrdil, že účinnost vakcíny slábne.
Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) na popud Trumpa v lednu snížilo počet doporučených vakcín pro americké děti a znepokojilo tak dětské lékaře i odborníky. Kennedy uvedl, že změny sbližují USA s podobně smýšlejícími zeměmi a „zvyšují transparentnost a informovaný souhlas“.
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Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou spalničky pro člověka jedním z nejinfekčnějších virů. Nakažení může způsobit komplikace jako zápal plic, zánět mozku a dehydraci a také může oslabit obrannou paměť imunitního systému proti různým patogenům. Nemoc se projevuje horečkou, rýmou a kašlem a typickou vyrážkou s malými skvrnami, jež postupně tmavnou.
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13. února 2026