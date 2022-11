Desetileté dívky učila odpalovat granáty. Šéfku IS usvědčily i vlastní děti

Jedna z dcer odsouzené uvedla, že takový výcvik podstoupila. Tato dcera i nejstarší syn Flukeové-Ekrenové naléhali na soudce, aby uložil nejvyšší možný trest. Uvedli, že je matka fyzicky a sexuálně týrala a zneužívání detailně soudu popsali v dopisech, uvedla agentura AP.

Před vynesením rozsudku prokurátoři uvedli, že trest, který byl nejvyšší možný podle zákona, k potrestání ženy nestačí, ale měl by být přesto uložen. Obhajoba naopak žádala mírnější trest. Argumentovala tím, že obviněná má trauma ze svých zážitků z válečné Sýrie.

Bývalá učitelka a matka 12 dětí vyrostla v Overbrooku v Kansasu. Podle ministerstva spravedlnosti a veřejně dostupných záznamů, na které se odvolává stanice BBC, se s druhým manželem po roce 2000 přestěhovala na Blízký východ a v té době stále občas navštěvovala Kansas.Manžel byl členem libyjské militantní skupiny Ansár aš-Šaría a IS, teď už nežije.

Kolem roku 2012 byla Flukeová-Ekrenová propašována do Sýrie, kde se stala aktivní členkou IS. Když byl její manžel zabit v boji, provdala se za několik dalších extremistů. Dva z jejích dalších manželů, včetně bangladéšského experta na drony, byli rovněž zabiti v boji za IS.

Zhruba o čtyři roky později se stala vedoucí ženské jednotky IS v Rakce, hlavním městě samozvaného chalífátu této teroristické skupiny v Sýrii. Američtí představitelé se domnívají, že jejím hlavním úkolem bylo poskytovat ženám výcvik v používání zbraní. Podle médií také zřejmě verbovala lidi ke spáchání útoku v USA.

Flukeová-Ekrenová žádala pouze o dvouletý trest, aby mohla vychovávat své malé děti. V úvodu svého dlouhého projevu řekla, že nese odpovědnost za své činy, značnou část své řeči ale věnovala zdůvodňování svého chování.

Celkový počet občanů Spojených států, kteří se připojili k IS, zůstává nejasný, ale podle výzkumu Univerzity George Washingtona jich asi 300 odcestovalo nebo se pokusilo odcestovat do Sýrie nebo Iráku. Koncem roku 2020 americké úřady oznámily, že 27 z nich bylo repatriováno, včetně deseti obviněných z teroristických trestných činů.