VIDEO: Nejsem vzpurný člověk, tvrdil obžalovaný. Pak skočil po soudkyni

Kamery v soudní síni zachytily 30letého Deobru Delona Reddena, jak soudkyni Mary Kay Holthusové během pronášení rozsudku sprostě nadává. Muž poté přeskočil stůl, soudcovskou lavici a po soudkyni se vrhl. Ta upadla a utrpěla lehká zranění.

Soudní úředníci Reddena srazili na zem. Jednoho z nich zdravotníci hospitalizovali s krvácející ranou na čele a vykloubeným ramenem.

„Oceňujeme hrdinské činy zaměstnanců, orgánů činných v trestním řízení a všech ostatních, kteří obžalovaného zkrotili,“ uvedl v prohlášení soud. Policie muže, který si již v minulosti odpykával trest ve vězení za ublížení na zdraví, zatkla a nyní čelí několika novým obviněním včetně ublížení na zdraví chráněných osob.

V projednávaném případu byl obžalován, že napadl člověka baseballovou pálkou. Redden žádal soudkyni o shovívavost a sám se popsal jako „člověk, který se nikdy nepřestane snažit dělat správné věci bez ohledu na to, jak je to těžké“.

„Nejsem vzpurný člověk,“ řekl u soudu a později dodal, že si nemyslí, že by měl být poslán do vězení. „Ale pokud je to pro vás vhodné, pak musíte udělat to, co musíte,“ apeloval na soudkyni. Když dala najevo, že ho hodlá poslat za mříže, a soudní zřízenec mu chtěl nasadit pouta, Redden vyrazil vpřed.