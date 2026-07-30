„Jako rodič jste selhal.“ Soud v USA poslal do vězení muže, jehož syn zabíjel ve škole

Agentura AP k verdiktu napsala, že je to jeden z mála případů, kdy trestnímu stíhání a následně soudu za střelecké útoky svých dětí čelí i rodič.
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Střílelo se na střední škole v americké Georgii. Zemřeli čtyři lidé
Tehdy 14letý Colt Gray na střední škole Apalachee High School ve Winderu v Georgii zastřelil čtyři lidi a dalších devět zranil. Hocha, který se k vraždám a dalším bodům obžaloby přiznal, soud poslal tento měsíc na doživotí do vězení bez možnosti podmínečného propuštění.
Chlapcův otec Colin Gray dal synovi jako vánoční dárek pušku s municí, puškohledem a dalším příslušenstvím. I to byl jeden z důvodů, proč vyšetřovatelé odpovědnost za čin rozšířili i na otce.
V březnu porota shledala Colina Graye vinného z vraždy druhého stupně v případu zastřelení dvou 14letých studentů a z neúmyslného zabití v souvislosti se smrtí obou učitelů. Zákony v Georgii definují vraždu druhého stupně jako způsobení smrti dítěte trýznivým způsobem.
Selhal jako rodič
Rodiny obětí a zraněných žádaly soud, aby otci udělil maximální možný trest. Jeho způsob výchovy pak během procesu označily za selhání.
„Nezmáčknul spoušť, ale koupil a zpřístupnil střelnou zbraň nezletilému,“ prohlásila Shayna Aspinwallová, jejíž manžel byl jedním ze zavražděných učitelů.
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Vraždil ve škole se zbraní, kterou mu daroval otec. Toho obvinili ze zabití
Zatímco obhajoba navrhovala desetiletý trest vězení s následnou desetiletou podmínkou, okresní zástupce požadoval 80 let v káznici. Soudce pro 55letého Graye zvolil 15leté vězení.
„Je jasné, že jste jako rodič selhal,“ řekl soudce. Poznamenal, že stíhání trestných činů z nedbalosti je obzvláště složité, neboť chybí záměr zločin spáchat.
V případu vystupovala i střelcova matka Marcee Grayová. Vyšetřovatelům řekla, že se s manželem, se kterým nežije, několik týdnů před střelbou hádala a žádala ho, aby své zbraně zabezpečil a znemožnil synovi přístup k nim.
Obžaloba rovněž poukazovala na to, že otec ignoroval varovná znamení, jako bylo synovo zhoršující se duševní zdraví v turbulentním domácím prostředí či synovo vylepování článků o střeleckém masakru na škole na Floridě z roku 2018 na stěnu dětského pokoje.