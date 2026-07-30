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„Jako rodič jste selhal.“ Soud v USA poslal do vězení muže, jehož syn zabíjel ve škole

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  22:22
Lidé pokládají květiny na místě provizorního památníku na střední škole...

Lidé pokládají květiny na místě provizorního památníku na střední škole Apalachee den po smrtelné střelbě, která si vyžádala čtyři mrtvé. (5. září 2024) | foto: Reuters

Střílelo se na střední škole v americké Georgii. Zemřeli dva lidé
Na střední škole v americké Georgii neznámý pachatel spustil palbu. (4. září...
Colin Gray, otec 14letého podezřelého střelce ze střední školy. (5. září 2024)
Na střední škole v americké Georgii neznámý pachatel spustil palbu. (4. září...
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Soud ve Spojených státech ve čtvrtek uložil 15 let vězení otci, jehož syn zastřelil na střední škole v Georgii v září 2024 dva studenty a dva učitele. Už v březnu byl muž shledán vinným z vraždy a ze zabití.

Agentura AP k verdiktu napsala, že je to jeden z mála případů, kdy trestnímu stíhání a následně soudu za střelecké útoky svých dětí čelí i rodič.

Střílelo se na střední škole v americké Georgii. Zemřeli čtyři lidé

Tehdy 14letý Colt Gray na střední škole Apalachee High School ve Winderu v Georgii zastřelil čtyři lidi a dalších devět zranil. Hocha, který se k vraždám a dalším bodům obžaloby přiznal, soud poslal tento měsíc na doživotí do vězení bez možnosti podmínečného propuštění.

Chlapcův otec Colin Gray dal synovi jako vánoční dárek pušku s municí, puškohledem a dalším příslušenstvím. I to byl jeden z důvodů, proč vyšetřovatelé odpovědnost za čin rozšířili i na otce.

V březnu porota shledala Colina Graye vinného z vraždy druhého stupně v případu zastřelení dvou 14letých studentů a z neúmyslného zabití v souvislosti se smrtí obou učitelů. Zákony v Georgii definují vraždu druhého stupně jako způsobení smrti dítěte trýznivým způsobem.

Selhal jako rodič

Rodiny obětí a zraněných žádaly soud, aby otci udělil maximální možný trest. Jeho způsob výchovy pak během procesu označily za selhání.

„Nezmáčknul spoušť, ale koupil a zpřístupnil střelnou zbraň nezletilému,“ prohlásila Shayna Aspinwallová, jejíž manžel byl jedním ze zavražděných učitelů.

Vraždil ve škole se zbraní, kterou mu daroval otec. Toho obvinili ze zabití

Zatímco obhajoba navrhovala desetiletý trest vězení s následnou desetiletou podmínkou, okresní zástupce požadoval 80 let v káznici. Soudce pro 55letého Graye zvolil 15leté vězení.

„Je jasné, že jste jako rodič selhal,“ řekl soudce. Poznamenal, že stíhání trestných činů z nedbalosti je obzvláště složité, neboť chybí záměr zločin spáchat.

V případu vystupovala i střelcova matka Marcee Grayová. Vyšetřovatelům řekla, že se s manželem, se kterým nežije, několik týdnů před střelbou hádala a žádala ho, aby své zbraně zabezpečil a znemožnil synovi přístup k nim.

Obžaloba rovněž poukazovala na to, že otec ignoroval varovná znamení, jako bylo synovo zhoršující se duševní zdraví v turbulentním domácím prostředí či synovo vylepování článků o střeleckém masakru na škole na Floridě z roku 2018 na stěnu dětského pokoje.

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