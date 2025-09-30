Soud zastavil Trumpův příkaz na propouštění většiny personálu Hlasu Ameriky

  6:48
Federální soud ve Spojených státech dočasně pozastavil plán vlády prezidenta Donalda Trumpa zrušit stovky pracovních míst v agentuře, která dohlíží na vysílání Hlasu Ameriky (Voice of America). Iinformovala o tom agentura Reuters.

Rozhlasová stanice Hlas Ameriky. | foto: AP

Rozhodnutí soud učinil jen krátce před dneškem, kdy Agentura Spojených států pro globální média (USAGM) chtěla snížit 532 pracovních pozic s plným úvazkem. Tito zaměstnanci představují většinu stávajícího personálu.

Úřadující šéfka USAGM Kari Lakeová koncem srpna oznámila, že snížení počtu pracovních míst vstoupí v platnost ke 30. září. Tento krok prozatím soudce Royce Lamberth zablokoval.

Lamberth již dříve nařídil Trumpově vládě, aby obnovila program Hlasu Ameriky tak, aby odpovídal statutárnímu mandátu stanice sloužit jako důvěryhodný zdroj informací. Zabránil rovněž Lakeové odvolat z vedení Hlasu Ameriky ředitele Michaela Abramowitze.

Musk chce zrušit Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky. Jsou to levicoví blázni, tvrdí

Trump se od lednového nástupu do úřadu pokouší omezit americké financování řady projektů určených k podpoře demokracie či lidských práv ve světě stejně jako přímé rozvojové pomoci. Jeho výnosy ale často narážejí na nesouhlas soudů.

30. září 2025  7:03

30. září 2025  6:48

