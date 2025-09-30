Soud zastavil Trumpův příkaz na propouštění většiny personálu Hlasu Ameriky

Rozhodnutí soud učinil jen krátce před dneškem, kdy Agentura Spojených států pro globální média (USAGM) chtěla snížit 532 pracovních pozic s plným úvazkem. Tito zaměstnanci představují většinu stávajícího personálu.
Úřadující šéfka USAGM Kari Lakeová koncem srpna oznámila, že snížení počtu pracovních míst vstoupí v platnost ke 30. září. Tento krok prozatím soudce Royce Lamberth zablokoval.
Lamberth již dříve nařídil Trumpově vládě, aby obnovila program Hlasu Ameriky tak, aby odpovídal statutárnímu mandátu stanice sloužit jako důvěryhodný zdroj informací. Zabránil rovněž Lakeové odvolat z vedení Hlasu Ameriky ředitele Michaela Abramowitze.
Trump se od lednového nástupu do úřadu pokouší omezit americké financování řady projektů určených k podpoře demokracie či lidských práv ve světě stejně jako přímé rozvojové pomoci. Jeho výnosy ale často narážejí na nesouhlas soudů.