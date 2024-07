Trumpovu kauzu s dokumenty smetl soud ze stolu, problém je ve vyšetřovateli

Verdikt v Trumpův prospěch přichází rok poté, co velká porota na návrh Smithova týmu poslala k soudu sedm obvinění vůči exprezidentovi včetně nepovoleného přechovávání materiálů spojených s „národní obranou“ či snahy mařit vyšetřování.

Trump si v roce 2021 při odchodu z Bílého domu nechal na Floridu přepravit krabice s oficiálními záznamy a část z nich odmítal vrátit. Při domovní prohlídce u něj pak vyšetřovatelé našli i materiály označené jako přísně tajné.

Podle agentury AP byla před rokem obžaloba považována za nejvážnější hrozbu pro Trumpa mezi několika kauzami, kterým čelil. Případ dostala na starost poměrně nezkušená soudkyně Cannonová, kterou obžalovaný na konci svého mandátu sám jmenoval.

V přípravné fázi procesu se v řadě dílčích kroků přikláněla na Trumpovu stranu, jedno z těchto rozhodnutí nicméně zvrátila vyšší instance. Nyní Cannonová zajistila exprezidentovi další dramatické vítězství na právním poli, píše agentura Reuters.

Přichází krátce poté, co mu Nejvyšší soud USA do velké míry dal za pravdu v otázce imunity před trestním stíháním a výrazně tak zkomplikoval federálním prokurátorům případ kolem jeho snahy změnit výsledek posledních prezidentských voleb. Soud v New Yorku následně odložil oznámení Trumpova trestu v kauze falšování podnikatelských záznamů.

Kyle Cheney @kyledcheney BREAKING: Judge Cannon has dismissed the Trump documents case, citing violation of appointments clause: https://t.co/GPV9jXYAfZ oblíbit odpovědět

V pondělním 93stránkovém verdiktu dala soudkyně za pravdu argumentaci Trumpova týmu, že federální ministerstvo spravedlnosti jmenovalo vyšetřovatele Smithe v rozporu s americkou ústavou. Rozhodnutí se vztahuje i na další dva obžalované, kteří podle prokuratury exprezidentovi pomáhali utajované dokumenty ukrývat.

Exprezidentovi právníci u soudu také uváděli, že ministerstvo Smithovu operaci nepatřičně financovalo. Smithův tým tyto argumenty vehementně odmítal, když se u soudu projednávaly minulý měsíc. Proti rozhodnutí Cannonové se může odvolat, přičemž bude mít příležitost požádat vyšší instanci o její stažení z případu, což je krok, o kterém se už delší dobu spekulovalo.

Smith také stíhá Trumpa v souvislosti s jeho snahou zvrátit výsledek posledních prezidentských voleb, přičemž v této kauze soudkyně proti jeho jmenování žádné výhrady nevyjádřila. Americké soudy zároveň v jiných případech opakovaně podpořily možnost ministerstva spravedlnosti jmenovat zvláštní vyšetřovatele v jistých politicky citlivých kauzách.

Sám Trump spojuje zamítnutí obžaloby na Floridě se „sjednocováním naší země po otřesných událostech ze soboty“, kdy Trumpa při atentátu v pensylvánském Butleru zranil dvacetiletý střelec. „Zamítnutí nezákonné obžaloby na Floridě by mělo být jen prvním krokem,“ uvedl Trump. Dodal, že by soudy měly smést ze stolu i jeho dvě volební obžaloby či verdikty porot, podle nichž se dopustil falšování dokumentů a sexuálního napadení.

Deník The New York Times stejně jako agentura AP pondělní rozhodnutí označil za zarážející, neboť „jde zcela proti předchozím rozhodnutím soudů, která podporovala legitimitu nezávislých prokurátorů“ už od éry skandálu Watergate. Už delší dobu nicméně bylo jasné, že floridský proces kvůli průtahům nedospěje k verdiktu před listopadovými prezidentskými volbami, v nichž chce Trump usilovat o znovuzvolení.