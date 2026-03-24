Téměř čtyřmetrovou sochu rodáka z italského Janova, který se do zámoří vydal ve službách španělské koruny, umístili dělníci před Eisenhowerovou budovou západně od Bílého domu. Pomník stojí za plotem a lidé se k němu nedostanou.
Podle CNN socha zapadá do širší snahy znovu vyzdvihnout osobnosti, které podle Trumpa formovaly americkou identitu.
Pomník do Washingtonu přivezla Konference prezidentů významných italsko-amerických organizací, která krok prezentuje nejen jako připomínku kulturního dědictví, ale také jako součást oslav blížícího se 250. výročí nezávislosti Spojených států.
„S hrdostí vzdáváme hold legendárnímu životu a odkazu Kolumba prostřednictvím zasloužené sochy,“ uvedl mluvčí Bílého domu Davis Ingle.
„Prezident Trump oprávněně označil Kolumba za původního amerického hrdinu, velikána západní civilizace a jednoho z nejstatečnějších a nejvizionářštějších mužů, kteří kdy kráčeli po této zemi,“ dodal s tím, že Trump zajistí, aby byl „takto uctíván i po další generace“.
Zastánci projektu tvrdí, že Kolumbovy sochy představují symbol hrdosti a identity pro miliony Američanů italského původu. Podle nich právě Kolumbův příběh pomáhal přistěhovalcům překonávat předsudky a hledat své místo v nové zemi.
Odpůrci ale namítají, že Kolumbus zůstává spornou postavou amerických dějin. Upozorňují na jeho roli v evropské kolonizaci i na zacházení s původními obyvateli kontinentu.
Původní Kolumbovu sochu v Baltimoru strhli demonstranti v červenci 2020 během masových protestů, které následovaly po zastřelení černocha George Floyda policistou v Minneapolisu. Skupina lidí tehdy pomník povalila, odtáhla ho k přístavu a shodila ho do vody.
Podobný osud potkal sochy mořeplavce v Miami na Floridě, ve městě St. Paul v Minnesotě nebo v Bostonu, kde vandalové soše urazili hlavu.