USA snížily hodnocení nebezpečnosti marihuany, už není v kategorii jako heroin

  16:06
Spojené státy snížily hodnocení nebezpečnosti licencované marihuany, které tak už není řazena do stejné kategorie jako například heroin. Změnu oznámil úřadující ministr spravedlnosti Todd Blanche. Americká média poznamenávají, že rozhodnutí neznamená legalizaci, usnadní však zdravotní výzkum této látky.
Marihuana dosud v USA patřila do první kategorie kontrolovaných látek. Ta, jak uvádí portál Forbes, je definována jako kategorie s vysokým rizikem zneužití. Patří do ní mimo jiné heroin a také (podle mnohých expertů chybně) LSD nebo extáze.

Nově se marihuana řadí do třetí kategorie, což jsou látky se středním či nízkým rizikem psychické nebo fyzické závislosti. Do tohoto hodnocení patří například anabolické steroidy, ketamin či produkty s malým obsahem kodeinu.

O zmírnění hodnocení nebezpečnosti marihuany se v USA diskutovalo dlouhodobě a proces k této změně, jak uvádí americká média, začal už za někdejšího prezidenta Joea Bidena. Současný prezident Donald Trump loni v prosinci podepsal nařízení, ve kterém tehdejší ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou pověřil přípravou změny hodnocení marihuany.

První legální obchod s marihuanou přilákal v New Yorku stovky lidí

Forbes napsal, že změna pravděpodobně povede ke snížení daňové zátěže společností, které nyní marihuanu pro lékařské účely produkují. Odborníci také budou moci marihuanu snadněji používat k výzkumům.

Ve čtyřiceti z padesáti států USA je výroba a prodej konopných produktů legální pro lékařské účely. Ve více než dvaceti státech je povolen prodej i pro rekreační účely. Takovým státem je například Colorado, kde úřady uvádějí, že od legalizace konopí v únoru 2014 do letošního února podnikatelé v tomto odvětví odvedli státu na daních přes 3,1 miliardy dolarů (64,6 miliardy korun).

