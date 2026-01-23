Více než 800 letů do nebo ze Spojených států bylo v očekávání bouře zrušeno nebo odloženo. Podle webu FlightAware se rušení letů dotklo mimo jiné letišť v Dallasu, Atlantě a Oklahomě. Tam byly silnice předem ošetřené solným roztokem. Státní dálniční policie zrušila volna policistům, aby jich bylo více v terénu k pomoci, a uvedla, že spolupracuje s Národní gardou na vysílání týmů na pomoc uvázlým řidičům.
„Cestování bude od pozdního pátečního odpoledne stále nebezpečnější, což potrvá po celý víkend,“ oznámila Národní meteorologická služba (NWS). V Oklahoma City, Houstonu, Chicagu a Des Moines byla v pátek zrušena výuka ve školách.
Podle agentury AP by v posledních dvou zmíněných městech mohla pocitová teplota klesnout i k minus 37 stupňům Celsia, což by do deseti minut mohlo lidem způsobit omrzliny a čekání na autobus či cesta do školy pěšky by byly příliš riskantní.
Přívaly sněhu a minus 40 stupňů. Na USA se žene zimní bouře
Rozsáhlý bouřkový systém by měl přinést ochromující ledovou bouři od Texasu přes části jihu Spojených států a místy až kolem 30 centimetrů sněhu od Oklahomy po Washington, New York a Boston. Následovat má závěrečný příval velmi studeného vzduchu, který může v částech Minnesoty a Severní Dakoty snížit pocitovou teplotu až k minus 46 stupňům Celsia, píše AP. Chladné počasí dokonce zasáhne i Floridu.
Trump nechápe rozdíl mezi počasím a klimatem
K očekávané bouři se v pátek na sociálních sítích vyjádřil i prezident Trump, přičemž odsoudil klimatické aktivisty a zpochybnil globální oteplování. „Rekordní vlna mrazů má zasáhnout čtyřicet států. Něco takového se vidí jen zřídka. Mohli by prosím ekologičtí povstalci vysvětlit, co se to stalo s globálním oteplováním?“ napsal.
Loňský rok byl třetím nejteplejším rokem v historii měření, průměrná globální teplota dosáhla 14,97 stupně Celsia. Byl tedy jen nepatrně (o 0,01 stupně) chladnějším než rok 2023 a o 0,13 stupně chladnějším než rok 2024, který byl nejteplejším rokem v historii měření, uvedla minulý týden meteorologická služba Evropské unie Copernicus. Posledních jedenáct let bylo jedenáct nejteplejších let v historii měření. Odborníci zároveň upozorňují, že změna klimatu může vést k častějším a intenzivnějším extrémním projevům počasí.
Trump plně podporuje využívání fosilních paliv a pohrdá vědeckým konsenzem ohledně toho, že lidská aktivita vede k oteplování planety. Spojené státy po Trumpově návratu do Bílého domu před rokem odstoupily od Pařížské úmluvy o změně klimatu. Trump totéž učinil už za svého prvního funkčního období v letech 2017–2021, následující administrativa Joea Bidena se však k dohodě připojila.