USA se chystají na sněhovou bouři. Co je s globálním oteplováním? nechápe Trump

Autor: ,
  16:42
Americké státy Texas a Oklahoma se připravují na silné sněžení a ledovku, v jejímž důsledku se silnice mohou stát neprůjezdnými. Masivní několik dní trvající vánice zřejmě zasáhne dvě třetiny USA a může způsobit rozsáhlé škody a výpadky proudu. Varování před extrémně chladným počasím platí pro asi 185 milionů Američanů a zároveň v téměř všech státech východně od Skalistých hor. Prezident Donald Trump v této souvislosti zpochybnil globální oteplování.

Více než 800 letů do nebo ze Spojených států bylo v očekávání bouře zrušeno nebo odloženo. Podle webu FlightAware se rušení letů dotklo mimo jiné letišť v Dallasu, Atlantě a Oklahomě. Tam byly silnice předem ošetřené solným roztokem. Státní dálniční policie zrušila volna policistům, aby jich bylo více v terénu k pomoci, a uvedla, že spolupracuje s Národní gardou na vysílání týmů na pomoc uvázlým řidičům.

Interaktivní předpověď počasí a radarové mapyTeplota - 2 m nad zemí, 23.01.2026 16:00 (SEČ), © Ventusky.com

„Cestování bude od pozdního pátečního odpoledne stále nebezpečnější, což potrvá po celý víkend,“ oznámila Národní meteorologická služba (NWS). V Oklahoma City, Houstonu, Chicagu a Des Moines byla v pátek zrušena výuka ve školách.

Úřady varují texaské řidiče před blížící se vánicí. (21. ledna 2026)
Zima v Chicagu (23. ledna 2026)
Americký prezident Donald Trump při projevu na 56. výročním zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu. (21. ledna 2026)
Počasí v Michiganu. (19. ledna 2026)
13 fotografií

Podle agentury AP by v posledních dvou zmíněných městech mohla pocitová teplota klesnout i k minus 37 stupňům Celsia, což by do deseti minut mohlo lidem způsobit omrzliny a čekání na autobus či cesta do školy pěšky by byly příliš riskantní.

Přívaly sněhu a minus 40 stupňů. Na USA se žene zimní bouře

Rozsáhlý bouřkový systém by měl přinést ochromující ledovou bouři od Texasu přes části jihu Spojených států a místy až kolem 30 centimetrů sněhu od Oklahomy po Washington, New York a Boston. Následovat má závěrečný příval velmi studeného vzduchu, který může v částech Minnesoty a Severní Dakoty snížit pocitovou teplotu až k minus 46 stupňům Celsia, píše AP. Chladné počasí dokonce zasáhne i Floridu.

Trump nechápe rozdíl mezi počasím a klimatem

K očekávané bouři se v pátek na sociálních sítích vyjádřil i prezident Trump, přičemž odsoudil klimatické aktivisty a zpochybnil globální oteplování. „Rekordní vlna mrazů má zasáhnout čtyřicet států. Něco takového se vidí jen zřídka. Mohli by prosím ekologičtí povstalci vysvětlit, co se to stalo s globálním oteplováním?“ napsal.

Loňský rok byl třetím nejteplejším rokem v historii měření, průměrná globální teplota dosáhla 14,97 stupně Celsia. Byl tedy jen nepatrně (o 0,01 stupně) chladnějším než rok 2023 a o 0,13 stupně chladnějším než rok 2024, který byl nejteplejším rokem v historii měření, uvedla minulý týden meteorologická služba Evropské unie Copernicus. Posledních jedenáct let bylo jedenáct nejteplejších let v historii měření. Odborníci zároveň upozorňují, že změna klimatu může vést k častějším a intenzivnějším extrémním projevům počasí.

Trump plně podporuje využívání fosilních paliv a pohrdá vědeckým konsenzem ohledně toho, že lidská aktivita vede k oteplování planety. Spojené státy po Trumpově návratu do Bílého domu před rokem odstoupily od Pařížské úmluvy o změně klimatu. Trump totéž učinil už za svého prvního funkčního období v letech 2017–2021, následující administrativa Joea Bidena se však k dohodě připojila.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

Protidrogovou politiku vlády bude řídit Pavel Bém, oznámil premiér

Hostem pořadu Rozstřel je psychiatr Pavel Bém.

Novým národním protidrogovým koordinátorem se stal Pavel Bém. Do funkce ho jmenoval premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Vystudovaný psychiatr a bývalý pražský primátor je odborníkem na závislosti.

23. ledna 2026,  aktualizováno  16:54

Zloděj ukradl nastartované auto i s dítětem, chlapec včas stačil utéct

Ilustrační snímek

Policie zadržela čtyřiadvacetiletého muže, který minulý týden v Liberci ukradl nastartované zaparkované auto. Seděl v něm chlapec, jenž čekal na otce. Před rozjetím auta stačilo dítě utéct. Policie...

23. ledna 2026  16:50

USA se chystají na sněhovou bouři. Co je s globálním oteplováním? nechápe Trump

Úřady varují texaské řidiče před blížící se vánicí. (21. ledna 2026)

Americké státy Texas a Oklahoma se připravují na silné sněžení a ledovku, v jejímž důsledku se silnice mohou stát neprůjezdnými. Masivní několik dní trvající vánice zřejmě zasáhne dvě třetiny USA a...

23. ledna 2026  16:42

Marná snaha tenistů v Brně o záchranu kurtů. Pozemky vám nepatří, rozhodl soud

Tenisové kurty Tesly Brno u ulic Střední, Rybníček a Staňkova mají podle plánů...

Brněnský tenisový klub Tesla stále bojuje o městské pozemky na Ponavě, kde již přes sedm dekád funguje. Město mu však v roce 2023 vypovědělo nájemní smlouvu a nařídilo vystěhování, parcely si totiž...

23. ledna 2026  16:42

Nechoďte zbytečně ven. V celém Moravskoslezského kraje platí smogová situace

Smog trápí Moravskoslezský kraj. Na snímku situace v městském obvodu Slezská...

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vyhlásil v noci ze čtvrtka na pátek v části Moravskoslezského kraje smogovou situaci, dopoledne přibylo Třinecko a odpoledne pak zbytek regionu, tedy...

23. ledna 2026  6:42,  aktualizováno  16:36

Letouny L-159 Ukrajině prodat nemůžeme, řekl Zůna. Šéf armády Řehka tvrdí opak

Místopředseda vlády a ministr obrany Jaromír Zůna (19. prosince 2025)

Český ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) uvedl, že česká armáda nemůže Ukrajině prodat čtyři letouny L-159, které Kyjevu nabídl minulý týden prezident Petr Pavel. Následně tuto možnost vláda...

23. ledna 2026  12:37,  aktualizováno  16:36

Komedie Dovolená v Českém ráji s Tomášem Jeřábkem

Tomáš Jeřábek v seriálu Zákony vlka (2023)

Již v létě se můžeme těšit na premiéru nové české komedie, která těží z především z popularity Českého ráje a osvědčeného modelu vyhořelého manželství, kdy manželé musí vystoupit z komfortní zóny,...

23. ledna 2026  16:32

Ve škole se střílí. Učitel nahlásil planý poplach, chtěl vyzkoušet reakci policie

Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23....

Pražská policie dnes odpoledne prověřovala oznámení, že na střední škole v Roháčově ulici na Žižkově byla slyšet střelba. Na místo vyjely desítky policistů, informace o střelbě se ale nepotvrdila....

23. ledna 2026  14:48,  aktualizováno  16:31

Počkáme na postoj spojenců, řekl Babiš k Trumpově pozvánce do Rady míru

Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...

Ministerstvo zahraničí bude mít připravené materiály pro případné projednávání pozvánky do Rady míru na pondělní koaliční radě, uvedl ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Podle premiéra a šéfa...

23. ledna 2026  14:41,  aktualizováno  16:30

Rada míru

Americký prezident Donald Trump v Davosu spolu s pozvanými státníky podepsal...

Americký prezident Donald Trump v polovině ledna 2026 vytvořil novou alianci států, nazvanou Rada míru. Sám sedí v jejím čele. Organizace má být odpovědí na OSN, kterou dlouhodobě kritizuje. Prvním...

23. ledna 2026  16:30

Znečištění kejdou dosáhlo místa, odkud vodárny berou vodu. Povodí zvětšilo odtok

Protržená jímka na Znojemsku, z níž unikly tisíce metrů krychlových kejdy do...

Znečištění kejdou dosáhlo hráze znojemské vodárenské nádrže, Povodí Moravy kvůli tomu zvýšilo odtok z nádrže. „Voda ve vodovodní síti je bez problémů pitná, lidé nemusí mít obavy. Kontaminovaná voda...

23. ledna 2026  11:18,  aktualizováno  16:20

V Olomouckém kraji to klouzalo. Srazilo se několik aut, na ledovce uvázl autobus

Nehoda mezi obcemi Hněvotín a Lutín na Olomoucku, kde se střetlo osm aut. (23....

Maximálně opatrní museli být v pátek řidiči při cestách v Olomouckém kraji. Kromě Šumperska, kde začalo mrholit časně ráno, hlásili problémy kvůli ledovce řidiči také na Olomoucku a Prostějovsku....

23. ledna 2026  9:01,  aktualizováno  16:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.